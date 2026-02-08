New England Patriots vs Seattle Seahawks: ver en VIVO y en DIRECTO el Super Bowl 2026

Patriots y Seahawks disputan el Trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LX de la NFL.

El Super Bowl 2026 lo juegan los New England Patriots ante los Seattle Seahawks. El choque es en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. La patada de salida será en punto de las 17:30 horas y en La Razón de México tendremos las mejores acciones EN VIVO para que no te pierdas de nada.

Los Patriots son los campeones de la Conferencia Americana y buscan convertiste en el equipo con más Super Bowls ganados. De vencer a los Seahawks llegarían a 7 trofeos Vince Lombardi, dejando a los Pittsburgh Steelers con 6.

Del otro lado, los Seattle Seahawks, monarcas de la Conferencia Nacional, van por su segundo anillo de campeonato y olvidar la marca perdedora que tiene la franquicia, pues ganaron en 2014, pero perdieron el Super Tazón en 2006 y 2015, curiosamente ante los Patriots.

Suena el Himno Nacional de Estados Unidos

Charlie Puth fue el encargado de cantar The Star-Spangled Banner, que es el Himno Nacional de Estados Unidos.

La multiganadora del Grammy, Brandi Carlile, interpreta America the Beautiful, una canción patriótica de Estados Unidos, que se tocó antes del himno americano.

Los equipos ya están en la cancha

En punto de las 5:15 horas los equipos saltaron a la cancha del Levi’s Stadium. Minutos antes ya habían realizado movimientos de calentamiento y recibido las últimas instrucciones antes del gran juego de la NFL.

Bad Bunny es el encargado del Show del Medio Tiempo

Aunque es un show corto, el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl acapara, en muchas ocasiones, los temas de conversación al rededor de lo que sucede en el juego más esperado de la NFL y este 2026 no será la excepción con la presentación de Bad Bunny, reguetonero de Puerto Rico que pondrá el sazón latino en el juego Seattle Seahawks vs New England Patriots.

La elección de Bad Bunny como el encargado del Show del Miedo Tiempo del Super Bowl LX generó polémica al tratarse de un reguetonero, referente de la música urbana latina y que ha sido un estandarte en cuento a representación latina. Todos estos factores generaron fuertes críticas de los sectores conservadores de Estados Unidos.

