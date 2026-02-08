¿Quién es Carola Martínez, la esposa de Checo Pérez, cuántos hijos tiene y a qué se dedica?

Durante toda su carrera en la Fórmula 1 (F1) Checo Pérez ha recibido el apoyo de su esposa, Carola Martínez, y en el regreso del piloto mexicano a la parrilla en 2026 de la mano de Cadillac no será la excepción, con lo que su historia de amor ligada al automovilismo escribirá una nueva página.

Carola Martínez es originaria de Guadalajara, Jalisco. Su relación con Sergio Pérez se hizo conocida en 2017, aunque se dice que la pareja se conoce desde años atrás, pero mantuvieron su amor en privado. Poco después llegó el primero de sus hijos, Sergio Pérez Jr., y en 2018 se casaron.

En 2019 nació su segunda hija, a quien llamaron Carlota. En 2022 dieron a conocer que su familia se agrandaba con la llegada de Emilio y en 2024 nació su cuarto hijo. Aunque mantienen muchas cosas en secreto, en redes sociales suelen compartir cuando están por ser padres de nuevo.

De Carola Martínez se sabe poco, pues es extremadamente cuidadosa con las cosas que comparte en redes. No sube muchas cosas, salvo fotos y videos con Checo Pérez, así como de sus viajes acompañando al piloto de F1. Carola y Checo han construido una familia grande y una relación sólida con el paso de los años.

Carola es tan selectiva en las cosas que sube a sus redes, que en Instagram solo tiene 7 publicaciones y en todas sale Checo Pérez, demostrando que son una pareja llena de amor y que comparte cualquier actividad.

En sus fotos también destacan sus hijos. Al momento de esta nota su última publicación fueron postales de fin de año con Checo y sus cuatro hijos.

“Al cerrar este año, dejamos atrás las cargas que pesaron, las lágrimas que nos hicieron más fuertes y las lecciones que nos enseñaron a confiar más en Dios... Que este nuevo año llegue con paz en el alma, esperanza en el corazón y amor en cada acción”, es parte de su mensaje junto sus fotos.

Las fotos de viaje también son recurrentes en sus redes. Tiene carruseles de un recorrido que hicieron por África, en donde pudieron ver animales en su hábitat natural. Pudieron observar leones, gorilas, jirafas y más.

