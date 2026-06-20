Japón golea a Túnez en Monterrey en el juego 1000 de los Mundiales y se acerca a los dieciseisavos de final

Jugadores de Japón celebran uno de sus goles en el triunfo sobre Túnez en Monterrey en el Mundial 2026.

La selección de Japón goleó 4-0 a Túnez en Monterrey en el partido 1000 en la historia de los Mundiales, en el duelo con el que concluyó la segunda jornada del Grupo F de la Copa del Mundo 2026, resultado que derivó en que la selección africana se convirtiera en la tercera en quedar eliminada en la justa tripartita.

Los tunecinos tuvieron la primera de peligro al minuto 3 con un zapatazo de Hannibal Mejbri fuera del área que pasó apenas a un lado del arco defendido por Zion Suzuki.

⚽🇯🇵🔥 KAMADAAAAA… ¡gol rapidísimo en el partido mil 😭💙 Japón pega primero y el estadio explota en un segundo 🚀✨#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/FEl3sSeepi — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 21, 2026

🚨🇯🇵⚽ ¡PERO QUÉ GOLAZOOOO! 😱🔥 control, definición y a cobrar 😮‍💨✨ Japón está dando una exhibición y el segundo cae con mucha clase 😭💙#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/yVNNNMg4be — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 21, 2026

Pero los samuráis azules respondieron en la siguiente jugada para irse arriba en la pizarra al 4’. Keito Nakamura desbordó por el costado izquierdo para enviar un centro raso que el mediocampista Daichi Kamada remató para anidar el balón en el fondo de las redes.

El conseguido contra las Águilas del Cártago significó el segundo gol para el mediocampista del Crystal Palace en el Mundial 2026, pues hizo el tanto que le dio el valioso 2-2 a Japón en la recta final de su duelo debut ante Países Bajos.

Los asiáticos aumentaron su ventaja al minuto 31, cuando Ayase Ueda, delantero del Feyenoord, sacó un tiro raso cruzado de derecha para dejar sin oportunidad a Aymen Dahmen.

Japón concreta la goleada sobre Túnez en el segundo tiempo

Túnez estrenó director técnico en plena Copa del Mundo luego de que el francés Hervé Renard fue elegido como el sucesor de su compatriota Sabri Lamouchi, quien fue cesado tras la goleada de 5-1 recibida a manos de Suecia en el debut de los africanos en Norteamérica 2026.

Japón salió en busca de más anotaciones desde el comienzo de la segunda mitad en Monterrey, donde los aficionados mexicanos en las tribunas le manifestaron su apoyo a los del sol naciente.

🚨🇯🇵⚽ ¡YA ES GOLEADAAAA! 😱🔥 ITO se suma a la fiesta y Japón está desatado, convirtiendo el dominio en goles 😮‍💨💙#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/7QAGyxakBk — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 21, 2026

🚨🇯🇵⚽ ¡NO TIENEN PIEDAD! 😱🔥 DOBLETE DE UEDA y Japón convierte el partido en una fiesta 😮‍💨💙#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/RGlqIWDaDN — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 21, 2026

La famosa ola en las tribunas no podía faltar y apareció a falta de media hora para que concluyera el duelo en el que los dirigidos por Hajime Moriyasu se dedicaban a controlar el esférico ante un Túnez desesperado.

Pese a ello, al minuto 69 apareció Junya Ito, atacante del Genk, para definir de derecha en el área tras ser asistido por Ayase Ueda, quien logró su segunda diana de la noche al 83′ con un gran remate de cabeza a servicio de Kaishu Sano para el 4-0.

Próximos juegos de Túnez y Japón

Túnez y Japón regresarán a las canchas el próximo jueves 25 de junio, cuando se lleve a cabo la tercera y última jornada del Grupo F del Mundial 2026.

El seleccionado africano, ya eliminado de la competencia, intentará tener una despedida digna de la misma en su duelo contra Países Bajos, en duelo a efectuarse en Kansas City.

Por su parte, los samuráis azules enfrentan a la misma hora a Suecia en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL.

EVG