Supergirl: Lanzan nuevo tráiler con Jason Momoa y David Corenswet

Se estrenó un nuevo tráiler de Supergirl, la nueva película de superhéroes protagonizada por Milly Alcock que llegará a las salas de cines este verano a partir del 26 de junio y ya es una de las cintas más esperadas del género.

La película seguirá la historia de Kara Zor-El, la prima de Superman. De este modo, se trata de un filme que da continuación al Universo DC de James Gunn, a su vez que promete un tono muy diferente al que vimos en la película con David Corenswet como Kal-El.

En esta ocasión, veremos a una Supergirl bastante apegada a los comics. Se trata de una chica Alcohólica, fiestera y alocada, pues parece haber perdido su propósito desde el momento en que llegó años tarde a la Tierra para cuidar de su primo, cuando él ya no lo necesitaba.

Ya hemos tenido un adelanto de la personalidad de Kara en el final de la película de Superman que fue todo un éxito en cines y generó gran emoción entre los fans de DC Comics, quienes aplauden la perspectiva de James Gunn sobre las historias de algunos de los superhéroes más icónicos de la cultura pop.

Las apariciones de Jason Momoa y David Corenswet en Supergirl

En el más reciente avance de Supergirl, podemos ver a David Corenswet nuevamente como Superman, quien tendrá un cameo. Además, aparece brevemente Jason Momoa como Lobo.

Jason Momoa as Lobo in ‘SUPERGIRL’. pic.twitter.com/FyA4jqlBBh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 31, 2026

El actor que dio vida a Aquaman anteriormente, regresa a la nueva franquicia de DC con un papel mucho más salvaje. Aparece con su moto y un aspecto de rockero interpretando al brutal mercenario.

En ese sentido, mantiene su cabellera larga pero ahora lleva el rostro lleno de maquillaje blanco y negro, así como un atuendo de cuero con detalles dorados. En uno de los clips, lo podemos ver pelear contra Kara.

En el avance también podemos ver nuevamente a Krypto, el Superperro. De cierto modo, la película nos mostrará una suerte de historia de orígenes de la disparatada heroína y su maleducada mascota.

También veremos ciertos momentos de su infancia en Krypton antes de ser destruido, lo que marcará para siempre a Kara, pues recordemos que ella llegó a conocer su mundo y vio su destrucción, al contrario de Kal-El, quien era solo un bebé.

“En nuestra historia, tenemos a Superman, que fue enviado a la Tierra y criado por unos padres increíblemente cariñosos. Pero Kara estaba en Krypton. Se encontraba en un trozo de Krypton que se alejó del planeta y vivió allí durante los primeros 14 años de su vida en una situación horrible en la que vio morir a todos los que la rodeaban. Por lo tanto, es unaSupergirl mucho más dura y jodida de lo que estás acostumbrado hasta ahora", explicó en su momentoJames Gunn.