Los videos filtrados de Joan de La Isla de las Tentaciones que desataron una ola de transfobia

Los videos filtrados de Joan de La Isla de las Tentaciones

Aunque no ha comenzado la nueva temporada de La Isla de las Tentaciones, el participante soltero Joan ya ha dado de qué hablar, pues se ha generado una polémica en torno a él en las redes sociales después de que se filtraron unos videos íntimos.

Sin embargo, en esta ocasión dicho material privado formaba parte del sitio de OnlyFans de Joan, aunque se presume que no hubo consentimiento explícito para exhibir los clips que cobraron gran viralidad y encendieron decenas de comentarios contra la comunidad LGBT+.

Y es que en los videos que circulan en redes sociales, podemos ver al joven de 22 años en momentos de intimidad con otras personas, pero no todas ellas son del sexo opuesto.

Esto ha despertado dudas sobre la orientación sexual del chico, además de comentarios homofóbicos y transfóbicos, pues en uno de los clips más virales aparece él con una mujer transgénero.

Aunque en su perfil no está el acceso a una cuenta de OnlyFans, los Internautas no tardaron en encontrar clips que lo muestran en actividades sexuales grabadas para la plataforma azul.

Y es que el modelo forma parte de la plataforma azul, donde tiene videos de contenido heterosexual y otros que llaman la atención de la comunidad LGBT+ y han sorprendido a muchos.

En los videos polémicos, aparece con una catalana llamada Sandra Barneda, quien es una mujer transexual. La respuesta del público han sido mensajes donde atacan a Joan y cuestionan sus preferencias sexuales.

En ese sentido, muchos indican que se trata de un hombre bisexual, aunque él mismo se dice heterosexual, es decir, que se relaciona sentimentalmente con el género opuesto.

Muchos lo critican por su video con una mujer trans, ignorando el hecho de que salir con una persona que hizo una transición de género no te convierte realmente en homosexual, pues debe considerarse del género con el que se identifica, no el que le fue asignado al nacer.

Cabe mencionar que el contenido filtrado no fue exhibido fuera de la plataforma con el consentimiento del modelo y los comentarios que se replican en redes sociales son ataques brutales contra la comunidad LGBT+ y la identidad del propio Joan.

El propio creador de contenido dio unas declaraciones contundentes sobre él mismo que fueron retomadas por Telecinco y La Isla de las Tentaciones. “Me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas”, expresó.

Esto significa que el joven está dispuesto a explorar y conocer más allá cuando se trata de preferencias e identidad sexual, una libertad que muchas personas critican en la actualidad al no estar de acuerdo con ese estilo de vida.