¿Cuál es la orientación sexual de Joan de La Isla de las Tentaciones?

¿Cuál es la orientación de Joan de La Isla de las Tentaciones?

Joan Güell está en las tendencias principales de redes sociales después de que en redes sociales, encontraron videos íntimos del integrante de La Isla de las Tentaciones 10, los cuales forman parte de su cuenta en la plataforma OnlyFans.

¿Cuál es la orientación de Joan Güell?

El joven de 22 años de edad desató una ola de comentarios por el contenido explícito en el participante, ya que en uno de ellos, Joan tiene un encuentro íntimo con una creadora de contenido transexual.

Joan: “Me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas” pic.twitter.com/QaGJEjaqM5 — Telecinco (@telecincoes) March 27, 2026

“Me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas”, declaró el joven durante su casting de La isla de las tentaciones, una declaración que generó diversas reacciones por parte de Internautas, con lo que quedó claro que es de mente abierta.

La conversación en torno a la sexualidad del hombre tiene que ver con que en los videos de OnlyFans, ya que no todos ellos son encuentros con otras personas del sexo opuesto, lo que ha llevado a varias personas a señalarlo de ser homosexual o bisexual con comentarios homofóbicos.

En los videos polémicos, aparece con una catalana llamada Sandra Barneda, quien es una mujer transexual. La respuesta del público han sido mensajes donde atacan a Joan y cuestionan sus preferencias sexuales.

Cabe mencionar que el contenido filtrado no fue exhibido fuera de la plataforma con el consentimiento del modelo y los comentarios que se replican en redes sociales son ataques brutales contra la comunidad LGBT+ y la identidad del propio Joan.

En su cuenta de Instagram, el joven modelo y entrenador personal cuenta con 119 mil seguidores. Lo podemos ver principalmente en fotos donde presume su físico, modela y recorre las calles de Barcelona.

Por otro lado, en TikTok cuenta con 34. 1 mil seguidores e incluye videos donde deja ver su sentido del humor. Además, en su cuenta añade links donde promociona suplementos alimenticios.

Aunque en su perfil no está el acceso a una cuenta de OnlyFans, los Internautas no tardaron en encontrar clips que muestran a Joan en actividades sexuales grabadas para la plataforma azul.