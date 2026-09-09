¿Quién es la esposa de Óscar Mario Beteta? FOTOS

El periodismo tuvo una gran pérdida, Óscar Mario Beteta murió ete 9 de septiembre a los 70 años de edad, a causa de cáncer.

Las redes sociales se llenaron de condolencias por el fallecimiento del reconocido periodista.

Además, algunos usuarios se interesaron más en la vida personal del periodista y quieren conocer más su familia.

¿Quién era la esposa de Óscar Mario Beteta?

La esposa de Óscar Mario Beteta es Araceli Peraza, con quien se casó el 23 de marzo de 2024, las imágenes se viralizaron en las redes sociales y las publicó la propia Araceli en su perfil de Instagram.

De acuerdo con la información que se sabe, se conocieron en un restaurante ubicado en Reforma en CDMX llamado Les Moustaches.

Araceli Peraza, esposa de Óscar Mario Beteta ı Foto: Redes sociales

Comenzaron su relación y cuando tenían 4 años de noviazgo el periodista le pidió matrimonio, en redes sociales se difundió la imagen de cuando le entregó el anillo.

Cuando se casaron Araceli Peraza tenía 35 años de edad, por lo que actualmente tendría 37 años.

Según los datos de redes sociales, la mujer estudió tres carreras: gastronomía, cosmetología y administración de empresas. Estas profesiones las estudió en el Colegio Oxford y la Universidad Anáhuac. Además de que tiene un diplomado en la Anáhuac en Diseño Gráfico y Multimedia.

Según se sabe, en 2024 la esposa de Óscar Mario Beteta tenái dos negocios de belleza.

Además, en sus redes sociales difundió que es madre de un niño, aunque no se saben más detalles al respecto.

Así fue la boda de Óscar Mario Beteta y Araceli Peraz

La boda se realizó en un lujoso salón de avenida Reforma y una reconocida revista fue la que dio la exclusiva del esperado evento.

En las imágenes que se difundieron en las redes sociales se observó que Araceli usó un vestido blanco con escote en V con encaje, así como un tocado de flores, mientras que el periodista lució un traje en color azul.

Se casó el periodista Oscar Mario Beteta (@MarioBeteta) pic.twitter.com/F7gCTvIHBd — Cultura Pop (@_RCulturaPop) March 24, 2024

Además, la boda no solo causó revuelo por las fotos que se viralizaron en 2024, sino por la diferencia de edad, ya que había 33 años de por medio.

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