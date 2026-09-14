La creadora de contenido brasileña, Virginia Fonseca, compartió por medio de redes sociales que su guardaespaldas y su esposa habían perdido la vida en un accidente, y envió su sentido pésame para su familia.

“Chicos, hoy temprano recibí la noticia sobre Camilo (nuestro guardaespaldas) y su esposa. No había publicado nada antes porque estábamos esperando a que todos los familiares se enteraran, pero desde que la recibí no he podido hacer otra cosa. Tengo el corazón roto” aseguró la creadora de contenido.

Compartió que estaría eternamente agradecida por “el cariño, la protección, la sabiduría, la pureza y el inmenso amor” que siempre dedicó a su familia, y aseguró que con su presencia los hacía sentir seguros.

Publicaciones de Virginia Fonseca sobre la muerte de su guardaespaldas ı Foto: Captura de pantalla

El guardaespaldas de Virginia Fonseca y su esposa tienen una hija de 12 años de edad, por lo que Virginia Fonseca dijo que Camilo y Paula “serán los ángeles guardianes de la pequeña Heloísa, cuidándola desde arriba. Aquí abajo, nos uniremos a la familia para asegurarnos de que nunca se sienta desamparada”.

“Todavía no lo asimilo... Camilo estaba con nosotros AHORA MISMO en São Paulo, siempre dispuesto a ayudar, velando por la seguridad de los niños, y hoy él y su esposa sufrieron un accidente y fallecieron” compartió Fonseca en sus historias de instagram.

Salva de tiros no enterro. pic.twitter.com/VOTiQJK6si — Jornal A Redação (@aredacao) September 14, 2026

¿Quién era el guardaespaldas de Virginia Fonseca y cómo murió?

Rogéiro Camilo Ramos, de 53 años de edad, y Paulla Regina Rodarte Camilo, de 41 años de edad, perdieron la vida el pasado 13 de septiembre en un accidente en motocicleta registrado en la BR-060, en la comarca de Ribeirão da Posse, Guapó, de la Región Metropolitana de Goiânia, Brasil.

Este accidente de motocicleta fue derivado de un choque contra un árbol ubicado en el kilómetro 201 de la carretera, y pese a que Paulla recibió asistencia del Cuerpo de Bomberos, también falleció por un paro cardiorrespiratorio.

Además de ser el guardaespaldas de la creadora de contenido, Rogéiro era un policía retirado, y junto a su esposa Paula eran pastores de la Iglesia Vive é Cristo del Conjunto Vera Cruz 1, Goiânia.

La Fundación Tiradentes compartió una publicación en la que informaron que el Segundo Teniente PM Veterano, Rogério Camilo Ramos, y su esposa, Paulla Regina Rodarte Camilo perdieron la vida en el municipio de Guapó-GO, a consecuencia de un accidente de motocicleta.

El velatorio de Rogério Camilo Ramos y Paulla Regina Rodarte Camilo se realizó este 14 de septiembre a las 08:00 horas, mientras que el entierro se realizó a las 09:00 horas en el Complexo Vale do Cerrado, Rodovia GO-060, Km 07, Fazenda São José, Goiânia-GO.

“Que el recuerdo del Segundo Teniente Mayor Veterano Rogério Camilo Ramos y su esposa, Paulla Regina Rodarte Camilo, permanezca eternamente vivo, marcado por el cariño, el respeto y la añoranza de quienes tuvieron el privilegio de compartir sus vidas” se lee en la publicación.

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