Kary x El Mundo, ¿de qué es el negocio de Karina Torres de LCDLF México?

Tras despuntar en redes sociales y ganar notoriedad por su participación en La Casa de los Famosos México, donde poco a poco se ha convertido en una de las favoritas del público, Karina Torres decidió dar un paso más allá y abrir su propio negocio.

En enero de 2026 inauguró Kary x el Mundo, una agencia de viajes que refleja su visión de loba emprendedora y su interés por conectar con personas a través de experiencias únicas. Descubre qué servicios ofrecen y cómo puedes contactarlos.

Kary x El Mundo, ¿de qué es el negocio de Karina Torres?

Kary x el Mundo es una agencia de viajes creada por Karina Torres, la cual está enfocada en diseñar experiencias completas para sus clientes, quienes desean conocer el mundo de la mano de la actual habitante de La Casa de los Famosos México.

La propuesta incluye paquetes nacionales e internacionales, con destinos como Canadá, Japón, Turquía, Colombia, Cuba y Europa, además de recorridos dentro de México, en especial en playas como Puerto Vallarta y Cancún.

La empresa ofrece viajes grupales o individuales, con servicios que abarcan vuelos, hoteles, traslados y actividades en cada destino.

Según la descripción oficial: “En Kary x el Mundo somos una agencia de viajes enfocada en crear experiencias completas. Aquí puedes encontrar viajes internacionales y nacionales con todo incluido: vuelos, hoteles, traslados y experiencias en cada destino”.

La agencia de viajes de Karina Torres también organiza itinerarios personalizados que incluyen reservas en hoteles, recorridos turísticos y actividades pensadas para mostrar lo mejor de cada lugar, desde lo más popular hasta lo auténtico.

“Diseñamos viajes a Canadá, Turquía, Colombia, Cuba y Europa saliendo desde donde estés, cuidando cada detalle para que disfrutes sin preocuparte por la logística”, señala la presentación del sitio web oficial de Kary x el Mundo.

La agencia Kary x el Mundo puede encontrarse en TikTok como karyxelmundo y en Internet en el sitio web: Kary x el Mundo.

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