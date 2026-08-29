ICE busca evitar liberación de mexicano acusado de abuso infantil

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) emitió a las autoridades de Florida una orden de retención para evitar la liberación de Edgar Humberto Perez, mexicano detenido en ese país por su presunta participación en el delito de abuso infantil.

A través de una publicación en redes sociales, el ICE informó que emitió un “detainer” (orden de retención) a las autoridades locales para evitar que el mexicano, a quien describió como un “migrante ilegal”, sea liberado de la custodia local.

Operativo del ICE en Danbury, Connecticut, Estados Unidos. ı Foto: Reuters

De acuerdo con la publicación, Edgar Humberto Perez enfrenta varios cargos por abuso sexual infantil en el condado de Hillsborough, Florida.

“Edgar Humberto Pérez Hernández, un extranjero ilegal con antecedentes penales procedente de México, enfrenta varios cargos por abuso sexual infantil en el condado de Hillsborough, Florida”, escribió el ICE en redes sociales.

“El ICE presentó una orden de retención ante las autoridades locales contra Pérez Hernández para evitar que sea puesto en libertad y regrese a la comunidad”, abundó.

Edgar Humberto Perez Hernandez, a criminal illegal alien from Mexico, faces several child sexual abuse charges in Hillsborough County, Florida.



ICE lodged a detainer with local officials against Perez Hernandez to prevent his release back into the community.



ICE is working… pic.twitter.com/RCh3Sgpavb — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 29, 2026

La corporación aseguró que, con labores como esta, trabaja “sin descanso para proteger a los ciudadanos estadounidenses, incluidos los niños, de los depredadores”.

Mexicanos, los más afectados por detenciones del ICE

La mayoría de los detenidos por el ICE en Estados Unidos son de nacionalidad mexicana, como parte de las redadas que se intensificaron en meses recientes debido a una campaña del presidente Donald Trump para combatir la migración ilegal.

De acuerdo con análisis de datos oficiales publicados por el medio Noreste, son mexicanos entre 38 por ciento y 41 por ciento del total de detenidos mediante los arrestos administrativos que ejecuta la división de Operaciones de Enjuiciamiento y Remoción (ERO) del ICE.

Agentes de ICE en imagen ilustrativa ı Foto: Reuters

Mientras que el número de estos arrestos también registra altas cifras. Según el medio Newtral, en periodos de alta actividad operativa, como julio de 2026, el ICE llegó a registrar cerca de 49 mil arrestos mensuales, de los cuales más de 20 mil corresponden a nacionales mexicanos.

La población total retenida en centros de detención del ICE supera los 65 mil individuos, manteniéndose México como el primer país de origen, seguido por Guatemala y Honduras.

Protesta contra el ICE en Chicago, Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Por otro lado, de acuerdo con datos del propio ICE, entre 26 y 30 por ciento de los detenidos por el cuerpo de seguridad cuenta con condenas penales o cargos judiciales pendientes por delitos graves o de fuero común.

En tanto, 20 por ciento corresponde a condenas o cargos vinculados exclusivamente con reingreso indocumentado o infracciones a las leyes de inmigración.

Mientras que alrededor del 47 al 50 por ciento no presenta antecedentes penales, sino únicamente faltas administrativas de estancia.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am