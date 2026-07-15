Congreso condena muertes de 17 mexicanos bajo custodia del ICE; oposición exige protección a migrantes

Sesión de la Comisión Permanente en el Senado, en una fotografía ilustrativa.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este miércoles un pronunciamiento para condenar las muertes de al menos 17 mexicanos durante operativos o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), en una sesión en la que todas las fuerzas políticas expresaron solidaridad con los connacionales, aunque la oposición reprochó al Gobierno Federal la falta de acciones para protegerlos y el PRI decidió no suscribir el documento.

Al leer el pronunciamiento, la presidenta de la Comisión Permanente, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que el Poder Legislativo expresa “su más profunda solidaridad con las víctimas” y sus familias, y sostuvo que “ninguna persona debe permanecer completamente incomunicada, privada de asistencia consular o abandonada ante la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con su vida y con su familia”.

El documento respalda las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Estado mexicano ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para esclarecer las muertes y sancionar a los responsables, además de plantear fortalecer la red consular para proteger a los migrantes.

La senadora informó que el pronunciamiento fue firmado por los grupos parlamentarios representados en la Mesa Directiva, “a excepción del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.

“Queremos resultados reales”, exige Movimiento Ciudadano

En nombre de Movimiento Ciudadano, el senador Néstor Camarillo Medina respaldó el posicionamiento, pero pidió que el gobierno pase “de las palabras a los hechos”.

“La muerte de 17 hermanos mexicanos, con sueños, con ilusiones, simplemente es inaceptable”, afirmó, al exigir más abogados migratorios, consulados fortalecidos y acciones legales contra los abusos.

“No basta con condenar esto en conferencias de prensa. Queremos resultados reales, no solo palabras” Néstor Camarillo Medina, senador de Movimiento Ciudadano



El diputado Gibrán Ramírez Reyes sostuvo que la defensa de los migrantes requiere un Estado con mayor autoridad frente a Estados Unidos y criticó al oficialismo por privilegiar la defensa de sus integrantes.

Por el PAN, la diputada Verónica Pérez Herrera manifestó solidaridad con los mexicanos que radican en Estados Unidos, pero responsabilizó al Gobierno Federal por no brindarles protección suficiente.

“Es realmente lamentable lo que está pasando con nuestras hermanas y con nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos; sepan que en el PAN tienen a un aliado” Verónica Pérez Herrera, diputada del PAN



La legisladora aseguró que “la frontera no es el origen de la tragedia, es el resultado del fracaso de un gobierno que prometió transformar a México y terminó expulsando a miles de mexicanos de su propia tierra”.

Además, acusó a Morena de reducir el presupuesto para la protección consular y exigió asistencia jurídica efectiva, repatriaciones dignas y mayor apoyo para las familias de los migrantes.

Pronunciamiento, insuficiente ante muerte de migrantes: PRI

La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, reiteró la condena de su partido a la violencia contra los connacionales, pero calificó el pronunciamiento de insuficiente. Señaló que el presupuesto para protección y servicios consulares pasó de 836.4 millones de pesos en 2018 a 524 millones en 2025, por lo que demandó recuperar esos recursos.

“Los migrantes mexicanos no necesitan propaganda, necesitan abogados, consulados funcionando, funcionarios capacitados, recursos suficientes y un gobierno que los respalde” Carolina Viggiano Austria, senadora del PRI



Morena respalda acciones del gobierno por muerte de 17 mexicanos

En defensa del pronunciamiento, el senador Homero Davis Castro, de Morena, respaldó las denuncias penales presentadas por el gobierno mexicano y sostuvo que “la migración no es un delito, es un derecho humano fundamental”.

A su vez, la diputada morenista Zaria Aguilera Claro reconoció el trabajo de los programas de asistencia consular y afirmó que “nuestras hermanas y hermanos migrantes son mujeres y hombres de bien, no criminales”.

Tras el debate, la Comisión Permanente aprobó, en votación económica, el pronunciamiento.

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cehr