México presiona en EU por muerte de paisanos

Tras los fallecimientos de al menos 17 connacionales bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), México inició acciones legales ante autoridades federales y estatales de Estados Unidos. La estrategia incluye reclamos contra centros de detención y una solicitud de intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las medidas comenzaron el pasado lunes 13 de julio tras el anuncio que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) coordina con la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia ante el Departamento de Justicia estadounidense, cuya entrega quedará a cargo de la embajada de México en Washington.

El Dato: De acuerdo con Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, cada 8.6 días una persona murió estando en custodia del ICE durante los primeros meses de 2026.

Durante la fase federal, la embajada deberá entregar el expediente al Departamento de Justicia, mientras la FGR apoyará la integración de elementos necesarios. La Cancillería no detalló fecha para esa presentación ni precisó cuántos casos formarán parte de esta denuncia en EU.

A través de la representación diplomática y la red consular, el Gobierno mexicano también puso en marcha querellas ante las fiscalías estatales con competencia en cada caso. Estas diligencias forman parte de la etapa de investigación, necesaria antes de promover los procesos judiciales que correspondan.

A través de los consulados, las familias recibirán orientación y acompañamiento durante las diligencias. La intervención mexicana también buscará que cada fiscalía estatal de aquel país conozca los hechos ocurridos dentro de su jurisdicción y determine las actuaciones pertinentes.

En cuanto a los reclamos civiles, el primero se dirigió al centro de detención de Adelanto, California, donde han muerto cuatro mexicanos en custodia. El consultor jurídico de la Cancillería suscribió un escrito de “cese y desistimiento”, para exigir el fin inmediato de las “acciones u omisiones” vinculadas con esos decesos.

De acuerdo con la dependencia, el requerimiento atribuye los fallecimientos a posiblemente impedir el acceso a “atención médica pronta y expedita”, así como aplicar políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios.

La SRE informó que comenzó el envío de escritos similares a otros centros de detención donde han muerto mexicanos en custodia de autoridades, como un paso formal previo a las acciones civiles que planea la estrategia legal en defensa de los connacionales afectados.

De forma paralela, el canciller Roberto Velasco envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. En el escrito México solicitó que su oficina recabe información de las autoridades estadounidenses, revise si los hechos resultan compatibles con las obligaciones internacionales y formule recomendaciones.

La Cancillería pidió que el organismo remita los casos a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos, y aseguró que mantendrá el acompañamiento a las familias de las víctimas mediante los consulados y recurrirá a los mecanismos jurídicos disponibles en ambos países.

Morena busca unión en defensa de los migrantes

| Por Claudia Arellano |

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que buscará nuevamente el respaldo de todos los grupos parlamentarios para emitir un pronunciamiento conjunto en defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, al considerar que la unidad del Congreso fortalecería la posición de la Presidenta Claudia Sheinbaum frente a la política de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro sostuvo que un posicionamiento unificado permitiría respaldar los reclamos del Gobierno mexicano en el ámbito internacional.

El Tip: Durante 2025, autoridades mexicanas detuvieron a 155 mil 700 personas en movilidad en albergues y rutas.

Además, Monreal Ávila recordó que la mandataria federal convocó a las fuerzas políticas a respaldar un pronunciamiento para condenar las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y defender a los connacionales, independientemente de su situación migratoria. Sin embargo, lamentó que no todos los grupos parlamentarios respaldaran esa propuesta por diferencias políticas.

El legislador aseguró que Morena mantendrá el respaldo a la política migratoria del Gobierno federal y las acciones emprendidas por la Presidenta, para denunciar el trato que reciben los mexicanos en territorio estadounidense.

Asimismo, adelantó que la mayoría legislativa promoverá acciones ante organismos internacionales, para denunciar posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

“Vamos a acudir a la ONU, a la Corte Internacional de Derechos Humanos, a La Haya, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a todos los organismos internacionales posibles, porque es nuestro derecho y nuestra obligación defender a los migrantes mexicanos que están sufriendo en Estados Unidos”, expresó.

El diputado guinda señaló que solicitarán investigaciones sobre los homicidios de migrantes y exigirán que los responsables sean sancionados. Además, consideró que el endurecimiento del discurso contra México responde, en parte, al contexto político y electoral en Estados Unidos.