Cierra filas el Congreso en defensa de los connacionales

La muerte de 17 mexicanos, entre ellos Lorenzo Salgado Araujo, en hechos relacionados con centros de detención y operativos migratorios en Estados Unidos provocó una respuesta del Congreso de la Unión y de las principales fuerzas políticas del país.

Mientras el Senado emitió un pronunciamiento unánime para exigir justicia, en la Cámara de Diputados se anunciaron acciones legislativas y los partidos fijaron posiciones encontradas sobre el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum a cerrar filas en defensa de los connacionales.

El dato: la presidenta anunció la presentación de denuncias penales formales ante fiscalías de EU por la muerte de 17 migrantes mexicanos vinculados a acciones del ICE.

El Senado de la República aprobó un pronunciamiento suscrito por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la mesa directiva y los coordinadores parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, en el que expresó “su más enérgica preocupación y condena” por los hechos.

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“El Senado de la República expresa su más enérgica preocupación y condena ante los recientes y lamentables acontecimientos en los que 17 ciudadanos mexicanos, entre ellos Lorenzo Salgado, perdieron la vida en territorio estadounidense”, señala el documento.

La Cámara alta respaldó las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Estado mexicano y exigió investigaciones “exhaustivas, imparciales y transparentes” para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Además, advirtió que “ningún connacional en el exterior debe quedar en el desamparo” y aseguró que “no permitiremos que estos hechos queden en la impunidad ni que se repitan”.

PRONUNCIAMIENTO PARTIDISTA ı Foto: Especial

En la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, anunció que promoverá ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exigir el respeto irrestricto a los derechos humanos de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

“La familia y la sociedad mexicana tienen derecho a conocer la verdad, a que se deslinden responsabilidades y a que se haga justicia. Ninguna política migratoria puede colocarse por encima de la vida, la dignidad y los derechos humanos”, afirmó López Rabadán.

La legisladora respaldó el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que el Congreso solicite información sobre la situación de los connacionales y aseguró que la Cámara de Diputados utilizará “todas las herramientas” institucionales para defender a los mexicanos dentro y fuera del país.

Por su parte, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, convocó a todas las fuerzas políticas a construir un pronunciamiento conjunto y afirmó que la protección de los connacionales “no admite divisiones partidistas, ideológicas ni cálculos políticos”.

La bancada del PT respaldó las acciones diplomáticas y jurídicas del Gobierno federal y pidió la intervención de organismos internacionales para garantizar investigaciones independientes, al sostener que ninguna política migratoria puede justificar el uso excesivo de la fuerza.

Las dirigencias nacionales de los partidos también fijaron postura. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, respaldó el llamado de unidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó: “En Acción Nacional siempre estaremos del lado de nuestros paisanos, porque la patria está primero”, además pidió que esa disposición se convierta en una política permanente y “no sólo en torno a un caso”.

Por separado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que “México debe actuar con contundencia en la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos dentro y fuera de nuestro territorio” y consideró que “los excesos en la actuación de ICE han sido evidentes y desproporcionados”, por lo que respaldó la exigencia de una investigación exhaustiva.

Aunque con diferencias sobre el llamado a la unidad nacional, las fuerzas políticas coincidieron en exigir el esclarecimiento de la muerte de los 17 mexicanos, el respeto a los derechos humanos de los migrantes y el fortalecimiento de las acciones diplomáticas y consulares para proteger a los connacionales que viven en Estados Unidos.

PRI: Buscan proteger a “narcopolíticos”

Por Tania Gómez

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum a la unidad nacional en defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y sostuvo que se trata de un intento por desviar la atención de los señalamientos contra integrantes de Morena.

En un posicionamiento, el también senador afirmó que su partido “no va a caer” en lo que calificó como un intento de confundir a la ciudadanía y aseguró que el PRI no respaldará al Gobierno federal bajo ese planteamiento.

“El llamado de Claudia Sheinbaum es para proteger a los narcopolíticos de Morena. El PRI no negocia, no cede ni se dobla ante ningún tipo de artimaña orquestada por la narcodictadura terrorista y comunista que representa el gobierno de Morena”, sostuvo.

El dirigente priista aseguró que el llamado a la unidad “es una manzana envenenada” y sostuvo que “de ninguna manera puede ser visto como un acto de patriotismo o de defensa de la soberanía”, al considerar que se trata de “una farsa, un distractor y un mensaje desesperado”.

Moreno acusó al Gobierno federal de abandonar a la comunidad migrante durante los últimos años y señaló que ahora pretende utilizarla con fines políticos.

“El PRI siempre ha estado y siempre estará del lado de nuestras hermanas y hermanos migrantes, defendiendo sus derechos, respaldando sus causas y apoyándolos con firmeza”, expresó.