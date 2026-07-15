Tren Interoceánico vuelve a descarrilar en Oaxaca; no se reportaron lesionados

La noche del 14 de julio, un tren de carga del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) se descarriló en la Línea Z, en Oaxaca, en un incidente que volvió a encender las alertas sobre la seguridad de esta vía férrea al registrarse en el mismo tramo donde ocurrió el accidente que dejó 14 personas fallecidas a finales de 2025.

Aunque en su comunicado oficial el CIIT se refiere al hecho como un “percance ferroviario”, confirmó que el incidente ocurrió en el PK-230+800, donde estuvieron involucradas dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una.

La dependencia informó que no hubo personas lesionadas ni afectaciones a la población y señaló que, tras el incidente, se activaron los protocolos de seguridad para retirar las unidades y liberar la vía.

Asimismo, indicó que las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados de forma segura, mientras que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) realiza una revisión técnica para determinar las causas del percance. El organismo aseguró que la operación ferroviaria continúa con normalidad.

🚨Reportan otro descarrilamiento del Tren Interoceánico



Ocurrió por la noche del martes en la misma zona donde se descarriló en diciembre.



En un breve comunicado, la Secretaría de Marina informa que esta vez no hay personas lesionadas ni afectaciones a la población.



Se… pic.twitter.com/v4sBxsrzua — Azucena Uresti (@azucenau) July 15, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué originó el incidente.

El CIIT explicó que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) lleva a cabo una revisión técnica para determinar las causas del percance, al tiempo que aseguró que la operación ferroviaria continúa con normalidad.

Por ahora, tampoco se han reportado daños a la infraestructura ferroviaria ni afectaciones en el servicio derivadas del incidente.

¿Qué ocurrió en diciembre del 2025?

El nuevo percance llamó la atención porque ocurrió en el mismo punto donde el 28 de diciembre de 2025 un tren del Corredor Interoceánico sufrió un descarrilamiento que dejó 14 personas fallecidas y más de un centenar de lesionados, considerado el accidente más grave desde que inició operaciones este proyecto.

Tras las investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que aquel siniestro estuvo relacionado con un exceso de velocidad del convoy.

En esta ocasión, sin embargo, las autoridades aún no han dado a conocer qué provocó el percance registrado en la Línea Z y señalaron que será la revisión técnica la que permita esclarecer las causas.

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MSL