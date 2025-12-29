Tren Interoceánico: ¿Quién lo construyó y cuándo se inauguró?

El Tren Interoceánico es uno de los proyectos insignia de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el cual se inauguró bajo la promesa de reconectar y traer prosperidad al sureste del país, además de revivir la red de ferrocarriles de México.

Se consolida como uno de los proyectos más ambiciosos de la era contemporánea del país, pero también uno de los más prometedores a nivel estratégico. Lo anterior no solo a causa de su conexión entre estados del sur, sino también entre los extremos del territorio nacional que desembocan en el Atlántico y Pacífico.

Aspecto del Tren Interoceánico, en 2023. ı Foto: Cuartoscuro

El proyecto ha sido uno de los más celebrados por los gobiernos de la Transformación, aunque no ha estado exento de controversias y situaciones adversas. Te contamos un poco de la historia del Tren.

¿Quién construyó y cuándo se inauguró el Tren Interoceánico?

Como se mencionó, el Tren Interoceánico es un proyecto fuertemente impulsado por los gobiernos de la Transformación, desde su inicio, en 2018, si bien sus antecedentes son profundos.

El antecedente remoto del Tren Interoceánico se dio durante el gobierno de Porfirio Díaz, quien encargó a la firma británica S. Pearson & Son Ltd la construcción de un tren que conectara el pacífico y el atlántico, antes de la apertura del Canal de Panamá.

Aspecto del Tren Interoceánico, en 2023. ı Foto: Cuartoscuro

Así nació el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, en 1907. Sin embargo, el tren perdió relevancia ante la apertura del Canal de Panamá, y frente a la Revolución Mexicana, que resultó en la destrucción de varios tramos de vía.

De esta forma, más de 100 años después, el expresidente Andrés Manuel López Obrador retomó el proyecto para impulsar el desarrollo del sureste y “corregir el error histórico” de haber descuidado la conexión férrea en esta región del país.

El expresidente López Obrador inauguró el Tren Interoceánico, en 2023. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, a diferencia de la época porfirista, López Obrador confió todo el proyecto al Gobierno federal, particularmente a la Secretaría de Marina, quien supervisó toda la construcción. “No queremos que termine en manos de empresas extranjeras o que se privatice. Se le entrega a la Marina para que lo cuide el pueblo”, dijo el expresidente en su momento.

Así, el nuevo Tren Interoceánico comenzó operaciones de carga en septiembre de 2023, la Línea Z, dedicada exclusivamente al transporte de pasajeros, fue inaugurada el 22 de diciembre de 2023.

La presidenta Claudia Sheinbaum explica las nuevas rutas en construcción del Tren Interoceánico. ı Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, la Línea FA fue inaugurada el 13 de septiembre de 2024. Finalmente, la Línea K comenzó a operar durante el segundo semestre de 2024.

¿Empresas privadas participaron en Tren Interoceánico?

Pese a que la construcción del Tren Interoceánico ha estado a cargo de la Secretaría de Marina, en su rehabilitación e impulso participaron empresas privadas, que ganaron licitaciones para participar en diferentes puntos:

Mota-Engil México

Construcciones Urales

Regiomontana de Construcción y Servicios

Comsa

Caltia/Copasa

Nexumrail

GAMI Ingeniería e Instalaciones

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am