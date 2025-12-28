Mueren 13 personas tras descarrilamiento de tren del Corredor Interoceánico en Oaxaca

La Secretaría de Marina confirmó la muerte de 13 personas tras el accidente ferroviario ocurrido este domingo sobre la Línea Z del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, a la altura de la localidad de Nizanda, Oaxaca.

En un comunicado, informó que de las 250 personas que viajaban en el tren, 139 se encuentran fuera de peligro, mientras que 98 resultaron lesionadas. De estas, 36 permanecen hospitalizadas y el resto presenta heridas que no ponen en riesgo su vida.

Sheinbaum reporta a cinco personas en estado grave

Por separado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó en estado crítico a cinco de las personas hospitalizadas, y detalló que los heridos reciben atención médica en los hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

Al corte de las 18:00 horas, el IMSS reportó que 23 personas reciben atención en el Hospital Rural en Matías Romero y que otras 6 fueron trasladadas al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 en Salina Cruz .

Por su parte, el IMSS-Bienestar había publicado una lista de 33 personas atendidas en Juchitán e Ixtepec , aunque posteriormente borró su publicación en la red social X.

Sheinbaum indicó que instruyó al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla; así como a los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar, para que atiendan personalmente a las familias de las víctimas .

Añadió que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, coordinará las labores, y aprovechó para agradecer el apoyo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

En tanto, la Marina lamentó el fallecimiento de las 13 personas, aunque no aclaró si las víctimas son pasajeros o parte de los 9 integrantes de la tripulación .

Añadió que para las labores de localización y rescate de las personas pasajeras que viajaban a bordo de un vagón que cayó desde aproximadamente siete metros de altura hasta una zona boscosa, se desplegaron 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico , en coordinación con autoridades civiles y cuerpos de emergencia.

Más temprano, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación para, en coordinación con autoridades locales y federales como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), esclarecer las causas del accidente.

Pasajero narra descarrilamiento de tren: “venía muy fuerte”

Desde el lugar del accidente ferroviario, un pasajero relató que, antes de descarrilar, el tren “venía muy fuerte” y que un vagón con “muchísima gente” se precipitó al vacío.

En un video difundido posteriormente, el testigo logró captar un par de vagones detenidos sobre la ladera , además de otro parcialmente destruido.

El hombre, que viajaba en el último vagón junto a su familia, explicó que el tren se dirigía hacia Coatzacoalcos cuando se descarriló. “Estamos tratado de sacar gente, (...) sentimos que el tren venía muy fuerte. No sabemos si se quedó sin frenos”, agregó.

#AlMomento

Informa la fiscal Ernestina Godoy que la @FGRMexico, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax, inició la respectiva carpeta de investigación respecto al descarrilamiento del Tren Interoceánico en la región del Istmo de Tehuantepec.



Escuche el testimonio de un… pic.twitter.com/Z8WUvb73hb — Zona Roja Oaxaca (@ZonaRoja_Oaxaca) December 28, 2025

