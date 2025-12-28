Sube a 20 cifra de lesionados por incidente en Corredor Interoceánico; FGR inicia investigación

La Secretaría de Marina (Semar) informó que 20 personas resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico, a la altura de Nizanda, Oaxaca, hechos por los cuales la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.

A través de un comunicado, la Semar detalló que “hasta el momento se contabilizaban 20 personas lesionadas”, las cuales, explicó, fueron trasladadas a hospitales locales para que recibieran la atención médica pertinente.

La cifra de la Semar representa un aumento de cinco lesionados conforme al dato anterior, de 15 personas, reportado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

Semar destacó que continúan labores de los tres órdenes de gobierno en la zona, con el objetivo de seguir brindando atención oportuna a las personas afectadas.

De la misma forma, Semar aclaró que se mantiene la coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), así como con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario para determinar las causas de los hechos.

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, escribió Semar, en su comunicado.

En el mismo sentido, la FGR, a través de su titular, Ernestina Godoy, informó que inició una carpeta de investigación para conocer las causas del incidente ferroviario de este domingo.

Luego de los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la @FGRMexico inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido. Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la #AIC se coordinan con… pic.twitter.com/438pQHGeMi — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 28, 2025

Detalló que, para ello, agentes ministeriales de la FGR en Oaxaca, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se encuentran en coordinación con autoridades federales y estatales con el objetivo de llevar a cabo las indagatorias pertinentes.

“Luego de los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la @FGRMexico inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido. Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la #AIC se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas”, escribió Godoy Ramos en X.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am