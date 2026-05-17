Marina desmantela 5 narcolaboratorios en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, uno de ellos vinculado con ‘El Jardinero’

Asegura más de una tonelada de droga

Autoridades federales encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) desmantelaron cinco narcolaboratorios en Jalisco, Sinaloa y Nayarit, siendo el localizado en este último estado uno vinculado con Audias “N”, alias “El Jardinero”, líder criminal detenido en abril.

De acuerdo con la Semar, la operación, con los desmantelamientos y aseguramientos, representó un golpe al crimen organizado de más de 650 millones de pesos.

🚨🇲🇽 La Semar encabezó un operativo en Jalisco, Sinaloa y Nayarit donde fueron desmantelados cinco narcolaboratorios, en un golpe al crimen organizado valuado en más de 650 millones de pesos 😱⚠️



Uno de los inmuebles localizados en Nayarit estaría vinculado con “El Jardinero”,… pic.twitter.com/IY4h6ExK6s — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 17, 2026

Así lo informó la Semar a través de un comunicado, donde destacó que, resultado de labores de inteligencia y coordinación entre el Gabinete federal de seguridad, se llevó a cabo el operativo a gran escala que concluyó con el desmantelamiento de los narcolaboratorios.

Remarcó que el más relevante fue el que se llevó a cabo en El Capomo, Nayarit, donde se encontró un narcolaboratorio presuntamente vinculado con “El Jardinero”, identificado como operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido el 27 de abril.

En el lugar se decomisó metanfetamina sólida y líquida.

Desmantelan narcolaboratorios también en Jalisco y Sinaloa

Además de la acción en Nayarit, se ejecutaron operativos y aseguramientos en El Saucillo, Jalisco, donde autoridades localizaron un laboratorio clandestino donde aseguraron droga terminada, precursores químicos y sustancias utilizadas para la fabricación de narcóticos.

También, en Corralejo, Sinaloa, donde se encontró otro laboratorio clandestino con producto terminado, precursores químicos y sustancias de uso dual para la fabricación de drogas.

#MarinaTeInforma

Nuestro personal encabezó operativos coordinados con la SSPC y la FGR que permitieron desmantelar cinco laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, utilizados para la producción de drogas sintéticas.

Gracias a las labores de inteligencia, recorridos… pic.twitter.com/UbpOzNU99u — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 17, 2026

Finalmente, en Corral Viejo, Sinaloa, desmantelaron varios laboratorios clandestinos en distintos operativos, donde encontraron producto terminado, químicos industriales y herramientas utilizadas para la elaboración de metanfetamina.

En uno de los laboratorios ubicados en Corral Viejo, autoridades hallaron droga en distintas etapas de producción, incluyendo metanfetamina en proceso de secado y cocimiento.

La Semar destacó que el material asegurado fue “inhabilitado para evitar su reutilización, además fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien determinará el peso ministerial para integrar las carpetas de investigación correspondientes”, se lee en el comunicado.

¿Cuánta droga y precursores químicos decomisó el Gobierno federal en su operación?

De acuerdo con el comunicado de la Semar, en el operativo ejecutado en los estados mencionados, se decomisaron estas cantidades de droga y precursores químicos:

Más de una tonelada de metanfetamina asegurada.

Casi 10 mil litros de precursores químicos neutralizados.

Más de siete toneladas de sustancias químicas y producto en proceso asegurados.

En El Saucillo, Jalisco:

Aproximadamente 600 kilos de producto terminado.

750 litros de precursores químicos.

425 kilos de sustancias sólidas.

En El Capomo, Nayarit:

780 kilogramos de metanfetamina sólida.

300 litros de metanfetamina líquida.

En Corralejo, Sinaloa:

1,500 litros de producto terminado.

2,500 litros de precursores químicos.

3,100 litros de sustancia de uso dual.

1,200 kilos de sosa cáustica.

En Corral Viejo, Sinaloa:

1,250 litros de producto terminado.

1,000 kilos de cloruro de amonio.

500 litros de ácido acético.

1,500 kilos de ácido tartárico.

75 kilos de sustancias de uso dual.

En otro laboratorio de Corral Viejo:

Mil kilos de producto terminado.

400 kilos en proceso de secado.

600 kilos en proceso de cocimiento.

100 litros de metanol.

500 kilos de sosa cáustica.

440 kilos de ácido tartárico.

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