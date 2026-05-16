Marina incinera secadero de marihuana en Sinaloa; queman 300 plantas

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, tras un operativo en Lago Walamito, Sinaloa, se incineró un plantío con más de 300 ejemplares de presunta marihuana, lo que representa una afectación al crimen organizado.

Así lo informó la Semar a través de un comunicado, en donde resaltó que, tras una serie de patrullajes de vigilancia terrestre en las inmediaciones del citado lugar, se localizó un presunto secadero de plantas con características similares a la marihuana.

Tras el hallazgo, se llevó a cabo la incineración del plantío, la cual resultó en la quema de 300 plantas, de 1.5 metros de altura aproximada y un peso total de 1.5 kilogramos.

Así, resaltó la Semar, se evitó “su posible distribución y afectación a la salud de la población”.

“Se obtuvo como resultado la localización de ‘un presunto secadero de plantas secas con las características propias de la marihuana’, así mismo se llevó a cabo la incineración de 300 plantas, con una altura aproximada de 1.5 metros cada planta y un peso total 200 kilogramos”, se lee en el comunicado de la Semar.

“Derivado de lo anterior, se procedió a su incineración en su totalidad, evitando con ello su posible distribución y afectación a la salud de la población”, abundó la Secretaría, en su comunicado.

Fotografía de archivo de elementos de la Semar, en una operación. ı Foto: Especial

Mientras que, según la institución, la acción se llevó a cabo “con estricto apego a los derechos humanos” y bajo el compromiso de “combatir a la delincuencia organizada”.

La Semar destacó que la incineración del presunto secadero representa un golpe financiero al crimen organizado, si bien no dio a conocer una estimación de cuánto.

“Asimismo, durante el desarrollo de esta operación el personal naval actuó con estricto apego a los derechos humanos, fortaleciendo las acciones interinstitucionales orientadas a la detección y neutralización de cultivos ilícitos que representen una fuente financiera para grupos delictivos en la región”, se lee en el comunicado.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México refrenda su compromiso de colaborar en el mantenimiento del estado de derecho y combatir a la delincuencia organizada, contribuyendo a garantizar la seguridad y bienestar de las familias mexicanas”, concluyó la Semar.

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