Descarrila tren de pasajeros del Corredor Interoceánico en Nizanda, Oaxaca

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informó que se registró un evento ferroviario a la altura de la localidad de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, donde ocurrió el descarrilamiento de la locomotora principal de un tren de pasajeros.

De acuerdo con el reporte oficial, en la unidad viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones destinados al transporte de usuarios.

Descarrilamiento de máquina del Corredor Interoceánico. ı Foto: Cuartoscuro

Desde el primer momento del incidente, las autoridades del Corredor Interoceánico activaron los protocolos de atención y brindaron apoyo inmediato a las personas pasajeras, en coordinación con autoridades locales y servicios de emergencia.

Asimismo, se mantiene el levantamiento de información técnica y operativa para determinar las causas del descarrilamiento y evaluar los posibles daños a la infraestructura ferroviaria.

El organismo indicó que, conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información a través de los canales oficiales, con el objetivo de mantener informada a la población de manera responsable y transparente.

