‘Morena provocó el conflicto’: PRI alerta sobre impacto económico por tensión con EU

El vicecoordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, responsabilizó a Morena de deteriorar la relación entre México y Estados Unidos al impulsar, dijo, una política exterior de “confrontación ideológica” que ya estaría generando consecuencias económicas para el país, como aranceles, incertidumbre en torno al T-MEC y presiones para trasladar inversiones hacia territorio estadounidense.

A través de un posicionamiento en sus redes sociales, el legislador priista afirmó que “la tensión entre México y Estados Unidos no apareció sola” y acusó al partido gobernante de haber provocado el conflicto bilateral “en el peor momento posible”.

Añorve señaló que Morena “apoyó abiertamente a dictaduras como Cuba y Venezuela, tensando la relación con EU”, además de mantener “envíos de petróleo y apoyo político a La Habana” y participar en “giras internacionales con bloques anti-Trump”.

No le demos vueltas: la tensión entre México y Estados Unidos no apareció sola. Morena decidió provocar una relación de confrontación ideológica en el peor momento posible.



Recordemos:



1. ⁠Apoyaron abiertamente a dictaduras como Cuba y Venezuela, tensando la relación con EU.… pic.twitter.com/W0C0y5P6Wq — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) May 14, 2026

El senador también acusó al gobierno federal de negarse a colaborar con solicitudes jurídicas de extradición hechas por Estados Unidos, lo que, sostuvo, ha agravado las diferencias diplomáticas entre ambos países.

Según el priista, las consecuencias de esta relación tensa ya comenzaron a reflejarse en la economía mexicana. “Hoy México ya está pagando las consecuencias”, advirtió, al enlistar “aranceles de hasta 50 por ciento”, así como “miles de empleos e inversiones en riesgo”.

Añorve aseguró además que empresas enfrentan presiones para mover plantas e inversiones hacia Estados Unidos y alertó sobre una “incertidumbre total rumbo a la renegociación del T-MEC”.

“Mientras otros países negocian con inteligencia, Morena responde con discursos patrioteros que no sirven para nada”, expresó el senador del PRI.

Finalmente, sostuvo que el país requiere “cooperación, diplomacia seria y estrategia”, y no “pleitos ideológicos que terminan castigando el empleo, la inversión y la economía de millones de familias mexicanas”.

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MSL