Claudia Sheinbaum sostiene llamada con Lee Jae Myung, Presidente de Corea del Sur

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves 14 de mayo una llamada telefónica con el mandatario coreano Lee Jae Myung, a quien agradeció las facilidades para que BTS saludara desde un balcón de Palacio Nacional a las y los ARMY.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Mandatario de la República de Corea Lee Jae Myung agradeció y aceptó la invitación realizada por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo para efectuar una visita al país este año.

COMUNICADO. "Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene llamada telefónica con el presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung".https://t.co/NSJrDeVLoV pic.twitter.com/7vCsK1ZQmU — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 14, 2026

En la llamada, dijo la SRE a cargo del canciller Roberto Velasco, coincidieron “en profundizar la excelente relación bilateral y la cooperación económica entre ambos países”.

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“La Presidenta agradeció sus gestiones para que más de 50 mil seguidoras y seguidores de BTS en México vivieran un momento especial en el Zócalo capitalino, como muestra de los vínculos culturales que también acercan a ambos pueblos”, detalló.

Durante la conversación también se destacó la complementariedad entre México y Corea del Sur, así como el potencial para expandir el comercio, la inversión y el intercambio de puntos de vista sobre asuntos globales.

Apuntó que Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales e inversionistas de México, con más de dos mil empresas establecidas en nuestro país, “que contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleos”.

Ambos gobiernos acordaron que los detalles y la fecha de la visita serán concluidos por los canales diplomáticos correspondientes.

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FGR