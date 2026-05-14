Entrega Tarjetas Bienestar Discapacidad: Fechas, horas, lugar y requisitos

La Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad busca mejorar el ingreso monetario de las personas que tengan una discapacidad permanente, para poder brindarles vigencia efectiva para sus derechos,

Para poder acceder a este apoyo económico; que forma parte de los Programas para el Bienestar, se debe contar con un certificado de discapacidad que esté emitido por alguna institución pública de salud.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad brinda un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales a las personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años en la mayor parte de las entidades del país.

El último registro estuvo disponible del 23 al 29 de marzo del 2026 en todo el país en los Módulos de Bienestar, por lo que la entrega de las tarjetas se hará a quienes realizaron su registro.

Imagen ilustrativa de personas con discapacidad ı Foto: Especial

Entrega Tarjetas Bienestar Discapacidad

De acuerdo con la información proporcionada por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, del 13 al 20 de mayo se hará la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar para las personas beneficiarias de la Pensión Bienestar de las Personas como Discapacidad.

Las personas que hicieron su registro recibirán un mensaje vía SMS en el que recibirán la información específica para poder acudir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar.

El mensaje de texto SMS será enviado al núumero de teléfono que brindaron al realizar el registro, y en este se informará el día, hora y lugar al que deben ir para recoger su tarjeta.

En caso de haber realizado el registro y no recibir un mensaje, se puede ingresar a la página www.gob.mx/bienestar para ingresar la CURP directamente y conocer el estatus de la solicitud.

❤️ AVISO IMPORTANTE ❤️

¡Es momento de recoger tu #TarjetaBienestar Si te registraste a la #PensiónDiscapacidad en marzo, recibirás tu tarjeta del 13 al 20 de mayo.



Te enviaremos un SMS con el día, hora y lugar para recogerla o consulta con tu CURP en: https://t.co/oMCi0gEywT pic.twitter.com/2VwUpIWhNX — Bienestar (@bienestarmx) May 13, 2026

Quienes hicieron su registro para solicitar la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se debe acudir al lugar que fue indicado en la fecha y hora establecida con los siguientes requisitos:

Identificación oficial con fotografía: En original y copiaa

Comprobante de trámite

Esta pensión se entrega únicamente a personas de 0 a 29 años de edad en Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, mientras que en las otras entidades se brinda a personas de 0 a 64 años de edad.

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