Reanuda Interoceánico en 2027 servicio de pasajeros

El servicio para transporte de pasajeros del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se reanudará hasta el próximo año, una vez que se atiendan las recomendaciones para garantizar su seguridad, para lo cual se planea reconstruir la vía y corregir la curva sobre la que ocurrió el descarrilamiento a finales del año pasado y que dejó 14 muertos y más de un centenar de heridos.

Luego del accidente ocurrido 28 de diciembre de 2026, el Gobierno federal emprendió una investigación para conocer las causas y recurrió a la empresa alemana TÜV Rheinland para que ésta realizara una averiguación externa y ofreciera recomendaciones con las que se evitara la repetición de un siniestro de este tipo.

14 muertos y más de 100 heridos dejó el descarrilamiento

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó en conferencia que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), que encabeza Andrés Lajous, ya trabaja en atender las recomendaciones de la empresa internacional y aseguró que se harán públicas.

“Sí, ya están las recomendaciones, se están revisando con la Agencia de Trenes, que dirige Andrés Lajous, y la Secretaría de Marina, particularmente el Interoceánico, y las vamos a dar a conocer aquí también y se van a hacer públicas. El interoceánico, nosotros esperamos que a principios del próximo año ya pueda tener el servicio de pasajeros, de varias acciones que se están haciendo”, dijo la mandataria.

Mientras tanto, adelantó que ya se realizan acciones para atender la observación sobre la curva pronunciada que está cerca de Salina Cruz, respecto de la cual se planea un nuevo trazo.

Para ello, el Gobierno federal realizará los procedimientos de liberación del derecho de vía, a fin de contar con un nuevo espacio sobre el que pasen los rieles y se reduzca la curva. “Estamos trabajando para que una zona de curvas muy pronunciada —que está llegando a Salina Cruz y a la costa—, podamos hacer una nueva vía que evite estas curvas pronunciadas. Nada más que ahí hay que hablar para conseguir los derechos de vía y todo lo que tiene que haber en coordinación con las comunidades de Oaxaca para que pueda desarrollarse esta alternativa del tren, que permitiría reducir el número de curvas”, dijo.

La mandataria añadió que se está haciendo el proyecto ejecutivo y también el derecho de vía, “pero previo a ello, ya va a funcionar el tren de pasajeros, ya con todas las recomendaciones que se hicieron a nivel internacional”.

Tras concluir la indagatoria del siniestro, en abril de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer sus conclusiones en las que determinó que la responsabilidad del descarrilamiento fue de tres trabajadores: el maquinista, el conductor y el jefe de despacho.

En la exposición de las conclusiones a las que se llegó, la fiscal Ernestina Godoy señaló que el tren se descarriló porque iba a exceso de velocidad; además, descartó que hubiera fallas en la estructura de las vías o en la propia locomotora.