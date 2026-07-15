Muere mexicano arrollado al huir del ICE; ya suman 18

Un ciudadano mexicano de 28 años murió este martes tras ser atropellado por un camión de carga mientras intentaba huir de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en Florida.

El caso representa el tercer fallecimiento registrado en la última semana relacionado con encuentros con agentes del ICE, y el 18 para migrantes mexicanos tras los incidentes ocurridos en Texas y Maine, donde también se reportaron personas muertas durante operativos migratorios.

De acuerdo con la Patrulla de Caminos de ese estado, el incidente ocurrió poco antes de las 7:00 horas en las inmediaciones de una gasolinera y tienda de conveniencia en la zona de St. Augustine.

El Tip: Autoridades migratorias de EU detuvieron a más de 10 mil personas entre el 28 de junio y el 2 de junio.

Las autoridades informaron que el mexicano viajaba con otras tres personas en un vehículo que se detuvo en el establecimiento. Durante un encuentro con agentes federales, los cuatro ocupantes descendieron del automóvil e intentaron escapar a pie.

El sargento Dylan Bryan explicó que uno de ellos cruzó corriendo una transitada carretera y fue impactado por un camión de carga.

El conductor del vehículo pesado detuvo su marcha e intentó auxiliar a la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el operativo estaba en curso y señaló que tanto la Patrulla de Caminos de Florida como la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) mantienen abierta una investigación sobre la muerte del ciudadano mexicano.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado sobre la situación migratoria o legal de los otros tres ocupantes del vehículo. Reportes oficiales señalaron que al menos 10 personas han fallecido en circunstancias vinculadas con acciones de agentes migratorios desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump el año pasado.

La representante demócrata por Florida, Angie Nixon, calificó el hecho como una tragedia derivada de las políticas migratorias del actual gobierno.

ICE suspende las detenciones de vehículos tras el tiroteo en Maine

| Redacción |

El gobierno de Estados Unidos ordenó ayer suspender la mayoría de las detenciones de tránsito realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo el país, tras la indignación generada por la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo en Biddeford, Maine.

La instrucción fue emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y aplica a los agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO). Mientras permanezca vigente, los agentes deberán evitar iniciar este tipo de detenciones y, cuando sea necesario ejecutar una orden de arresto contra una persona que viaje en un vehículo, deberán coordinarse con otras agencias para realizar la captura.

El Dato: Tom Homan dijo que el ICE tiene un cronograma para distribuir cámaras corporales a los agentes, aunque no compartió los plazos en que se llevaran a cabo los planes.

El llamado “zar de la frontera” de la administración de Donald Trump, Tom Homan, afirmó que no se trata de un cambio de política migratoria, sino de una “breve pausa” para revisar procedimientos, reforzar la capacitación y garantizar la seguridad de los agentes. Añadió que las detenciones de tránsito no son un pilar de las operaciones del ICE y estimó que podrían reanudarse en un par de semanas.

La decisión fue anunciada después de dos tiroteos mortales en operativos del ICE ocurridos con seis días de diferencia en Texas y Maine.

En el caso de Biddeford, el DHS informó que los agentes vigilaban la vivienda de una persona con una orden definitiva de expulsión. Cuando un vehículo salió del domicilio, comenzaron a seguirlo. Posteriormente, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó al senador Angus King que Joan Sebastián Durán Guerrero no era el objetivo de la operación.

238 inmigrantes arrestó ayer el ICE en Los Ángeles

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que un agente disparó por considerar que existía un riesgo para la seguridad pública y aseguró que Joan Sebastián Durán intentó huir. Sin embargo, las autoridades no han explicado cómo el conductor representaba una amenaza que justificara el uso de fuerza letal.

Las normas de ICE establecen que la fuerza letal sólo puede emplearse cuando existe un peligro inminente de lesiones graves o muerte para un agente o para otra persona. Hasta el momento no existe un video público del momento del disparo y el senador Angus King señaló que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.

Especialistas en seguridad explican que las detenciones de vehículos son consideradas una de las acciones más peligrosas para las fuerzas del orden. Por ello, agencias como el FBI y la DEA suelen esperar a que las personas estén fuera de sus vehículos antes de detenerlas, aunque ello implique más tiempo y recursos.

Manifestantes protestan en una instalación del ICE en Scarborough, Maine, ayer. ı Foto: AP

La muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero provocó una fuerte reacción en Colombia. El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como “un asesinato”, pidió que Donald Trump se pronuncie sobre el caso y solicitó que el servicio exterior colombiano impulse acciones legales. La Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que brinda asistencia consular a la familia y pidió al DHS aclarar las circunstancias de la muerte.

El caso también desató protestas en Maine. Cientos de personas exigieron justicia y colocaron flores y mensajes contra el ICE cerca del lugar del tiroteo. La representante demócrata Chellie Pingree relató que la esposa de Durán Guerrero y su hija de tres años presenciaron el cuerpo del joven tras los disparos.

Asimismo, familiares del colombiano iniciaron una campaña en GoFundMe para cubrir gastos legales, funerarios y la repatriación del cuerpo a Colombia. En un día reunieron 119 mil 493 dólares mediante 2 mil 100 donaciones, recursos que también servirán para apoyar a su esposa y a su hija de tres años.