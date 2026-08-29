Emiten alerta por éxtasis con la cara de Trump; detectan sustancia de alto riesgo mortal

Países Bajos emitió una “alerta roja” por la circulación de pastillas de éxtasis con la forma de la cara del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de detectar que contienen una elevada concentración de una sustancia potencialmente mortal.

El Instituto Trimbos, especializado en salud mental y consumo de drogas, pidió no ingerir las tabletas bajo ninguna circunstancia. La advertencia se publicó después de que varias fueran entregadas en centros de análisis de drogas durante la última semana.

Las pruebas encontraron una alta cantidad de para-metoximetanfetamina, conocida como PMMA, una sustancia parecida al MDMA, componente habitual del éxtasis, pero que tarda más tiempo en producir efectos.

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Las pastillas muestran el rostro de Trump en la parte frontal, mientras que en el reverso llevan una línea divisoria y las inscripciones “NL” y “Trump”. Las autoridades identificaron ejemplares con distintas combinaciones de colores.

El Instituto Forense de Países Bajos también analizó recientemente una tableta similar, por lo que las autoridades decidieron ampliar la advertencia.

Important alert from @Trimbos_Intl : a two-colour Trump ecstasy pill containing a life-threatening amount of PMMA has been identified in the Netherlands.



Please see the alert below for details and harm reduction information. pic.twitter.com/Zot9Q9zU0T — The Loop (@WeAreTheLoopUK) August 28, 2026

¿Qué daños pueden causar estas pastillas?

El principal peligro de la PMMA es que sus efectos aparecen más tarde que los del MDMA. Esta demora puede llevar a una persona a consumir otra pastilla al creer que la primera no funcionó, lo que incrementa el riesgo de una sobredosis.

Horas después del consumo pueden presentarse náuseas, aumento del ritmo cardiaco, convulsiones y una elevación extrema de la temperatura corporal. En los casos más graves, la sustancia puede causar pérdida del conocimiento, problemas cardiacos o la muerte.

“Absolutamente no utilice esta pastilla”, advirtió el Instituto Trimbos.

El organismo recomendó solicitar atención médica inmediatamente si una persona consume alguna de estas tabletas y comienza a presentar efectos intensos. Mientras llegan los servicios de emergencia, pidió mantenerla tranquila y bajo vigilancia.

Hasta el momento no se tienen reportes confirmados de enfermedades graves ni fallecimientos asociados directamente con estas pastillas.

Desde mayo, las autoridades neerlandesas ya advertían sobre tabletas que combinaban MDMA con cantidades menores de PMMA. La nueva alerta se activó porque las pastillas con la cara de Trump contienen niveles mucho más elevados de la sustancia.

El Instituto Trimbos reiteró que cualquier consumo de drogas implica riesgos y pidió a la población consultar los avisos oficiales sobre las sustancias peligrosas que se encuentran en circulación.

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MSL