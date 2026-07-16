Rastrean si tenía drogas paisano abatido por ICE

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos obtuvo una orden judicial para registrar, en busca de sustancias ilegales, la camioneta que conducía el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, cuando recibió un disparo mortal de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en Houston, Texas, el pasado 7 de julio.

En una declaración jurada presentada ante una corte del Distrito Sur del estado, un agente del FBI aseguró que observó desde el exterior de la camioneta de Salgado cuatro pequeñas bolsas de plástico con una sustancia blanca de aspecto cristalino, tres de ellas, dijo, se encontraban en la parte central del tablero, entre los asientos del conductor y del pasajero, mientras que la cuarta estaba en el suelo del lado del acompañante.

El Dato: Autoridades de EU sostienen que Salgado “ignoró instrucciones” de agentes del ICE, chocó su camioneta e intentó arrollar a uno, por lo que le dispararon “en defensa propia”.

A juzgar por su apariencia y empaquetado, según el agente, las sustancias eran “consistentes” con el aspecto de la metanfetamina. La declaración, no obstante, no indica si esas evidencias fueron sometidas a pruebas de laboratorio.

La declaración, contenida en un documento, señala que el equipo de recolección de pruebas del FBI fotografió las bolsas y que, al momento de solicitar la orden, las autoridades todavía no habían entrado ni registrado la camioneta.

El testimonio señala que el ICE intentó detener la camioneta como parte de un operativo migratorio; sin embargo, no hay indicios de que los agentes sospecharan entonces que hubiera sustancias ilícitas en su interior, tampoco se había informado previamente que Salgado Araujo o los otros tres hombres estuvieran vinculados con drogas o tuvieran antecedentes penales relacionados con narcóticos.

La prensa de EU e internacional hizo una acotación sobre la publicación de la solicitud del FBI para registrar la camioneta por lo inusual de su naturaleza, ya que este tipo de documentos judiciales suele mantenerse bajo secreto mientras la investigación continúa abierta.

El portavoz de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), David Cruz, cuestionó en declaraciones a la prensa la nueva línea de investigación y acusó a las autoridades de intentar construir un relato para justificar la actuación de los agentes.

“Nos sorprende y realmente es algo triste ver cómo están fabricando supuesta evidencia”, dijo Cruz, quien aseguró que la organización no confía en las autoridades encargadas del caso.

INDAGATORIA ESTATAL. Por su parte, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo ayer que la policía de ese estado indagará la muerte del migrante mexicano, en medio de llamados por parte de legisladores, activistas y de los familiares de la víctima. El mandatario estatal indicó que los Rangers de Texas, uno de los cuerpos policiales del estado, estarán “involucrados en una investigación” y trabajarán “de la mano con agentes federales para esclarecer exactamente qué ocurrió”.

“No queremos que nadie muera por disparos. Es posible hacer cumplir las leyes migratorias y frenar la inmigración irregular sin disparar contra personas”, añadió el mandatario, uno de los que más han respaldado la política antiinmigrante del presidente Donald Trump.

Las pesquisas se suman a la investigación que el condado de Harris ya abrió sobre la muerte del migrante mexicano en la que, denunció el fiscal de Houston, Sean Teare, no han contado con la colaboración del Gobierno federal.

Congreso condena muerte de migrantes mexicanos

| Por Tania Gómez |

LA COMISIÓN Permanente del Congreso de la Unión condenó el fallecimiento de 17 migrantes mexicanos bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos y demandó al gobierno de ese país esclarecer los hechos, garantizar el respeto a los derechos humanos y reforzar la protección de los connacionales. La cifra de víctimas aumentó la noche del martes a 18, luego de confirmarse un nuevo deceso, lo que intensificó la preocupación de legisladores de todas las fuerzas políticas.

Durante la discusión, el acuerdo recibió el respaldo de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT; sin embargo, el PRI decidió no sumarse.

Legisladores guardaron un minuto de silencio por las víctimas, ayer. ı Foto: Especial

El tricolor argumentó que, aunque condena las muertes de los connacionales y expresa solidaridad con sus familias, el texto era incompleto porque no señalaba la responsabilidad del Gobierno mexicano por la falta de una estrategia eficaz para proteger a los migrantes frente al endurecimiento de la política en EU, por lo que votó en contra del acuerdo.

Durante la sesión, senadores y diputados expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y respaldaron el exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca la asistencia consular y dé seguimiento puntual a cada uno de los casos.

La presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, la senadora morenista Laura Itzel Castillo, sostuvo que el Congreso no puede permanecer indiferente ante estos hechos y que es indispensable investigar las circunstancias en que ocurrieron las muertes: “No podemos permitir que la vida de nuestros connacionales quede desprotegida”.

A nombre del PAN, la diputada Verónica Pérez lamentó los fallecimientos y manifestó el respaldo de su bancada a las familias afectadas y cuestionó la falta de resultados del Gobierno mexicano para proteger a los connacionales.

El acuerdo aprobado por la Comisión Permanente también llama a fortalecer la atención consular, brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas y mantener una vigilancia permanente sobre las condiciones en los centros de detención migratoria.