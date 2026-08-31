Kenia López Rabadán llama a privilegiar acuerdos y evitar polarización, al concluir etapa en Mesa Directiva

En la vida pública existen momentos para buscar coincidencias y otros para señalar las diferencias, pero ambas posturas deben ejercerse con verdad, respeto y pluralidad, aseguró Kenia López Rabadán, en su último día como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Entrevistada por medios de comunicación, la legisladora panista afirmó que durante su gestión al frente de la Mesa Directiva demostró que es posible mantener una actuación institucional desde uno de los espacios de poder del Estado mexicano.

“Hemos demostrado que sí se puede ser institucional desde la presidencia de la Cámara y que la pluralidad siempre será buena para estos espacios deliberativos”, señaló.

Kenia López Rabadán, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

López Rabadán destacó que mantiene sus convicciones ideológicas y su filiación al Partido Acción Nacional (PAN), pero indicó que al asumir la presidencia de la Cámara de Diputados tenía claro que debía garantizar que la pluralidad política pudiera materializarse mediante el respeto entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso.

En este sentido, consideró que la confrontación política llevada al extremo no beneficia al país ni a los ciudadanos, por lo que llamó a privilegiar los puntos de coincidencia para atender los problemas nacionales.

“Me parece que la polarización de manera cruda no le sirve a México, no le sirve a los ciudadanos”, afirmó.

Aspecto de la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

La diputada insistió en la necesidad de encontrar espacios de coincidencia y respeto que permitan construir acuerdos en beneficio del país, particularmente frente a los problemas que afectan a la población.

“Encontrar puntos de coincidencia son obligados en este país, encontrar puntos en donde se pueda respetar al otro y construir en beneficio de lo que le duele a México”, expresó.

López Rabadán sostuvo que señalar las diferencias y construir acuerdos no son posiciones contradictorias, siempre que ambas se desarrollen bajo principios de respeto, verdad y pluralidad.

#CongresoFederal 📣|| La diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, anunció que este lunes se elegirá al nuevo presidente para el tercer y último año legislativo, que será encabezado por el Partido Verde Ecologista de México, con el… pic.twitter.com/Hza97XQ2NC — ES PRIMERA MX (@esprimeramx) August 31, 2026

Posteriormente, la presidenta de la Mesa Directiva se trasladó al edificio B del recinto legislativo, donde develó una placa conmemorativa del día en que las mujeres tomaron el Pleno de la Cámara de Diputados para realizar el Encuentro Nacional de Mujeres para la Igualdad Sustantiva y la Democracia Paritaria.

Con este acto, Kenia López Rabadán concluyó su labor como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La panista manifestó sus mejores deseos a quien asuma este cargo, el cual corresponde a un perfil de la tercera fuerza legislativa en la Cámara baja, que en esta Legislatura corresponde al Verde Ecologista (PVEM).

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