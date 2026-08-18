Grupos parlamentarios le reconocen su desempeño

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

A dos semanas de concluir su encargo como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán presentó su informe de actividades donde hizo un balance de su gestión y aseguró que, durante el segundo año legislativo, buscó conducir el pleno bajo tres principios: verdad, respeto a las instituciones y pluralidad.

El informe quedó marcado por un componente político poco habitual: los reconocimientos a su labor llegaron desde distintas trincheras partidistas.

500 iputados integran el pleno en San Lázaro

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, destacó que López Rabadán llegó a la Presidencia de la Cámara con 435 votos, pese a que el PAN no cuenta con la mayoría legislativa, por lo que consideró que: “La confianza no se impone, se construye”.

Aunque la emecista reconoció que ambas legisladoras pertenecen a partidos distintos y mantienen diferencias políticas, sostuvo que esas discrepancias no impiden reconocer el trabajo de otra mujer: “No tenemos que pensar igual para respetarnos. No tenemos que pertenecer al mismo partido para reconocernos”.

Ivonne Ortega recordó la trayectoria de López Rabadán en materia de paridad de género y su participación desde el Constituyente de la Ciudad de México en la defensa de la igualdad política.

El reconocimiento a su labor legislativa también provino de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en Cámara baja (Jucopo), quien admitió que existían dudas sobre cómo se conduciría la mesa directiva bajo una presidencia panista, pero aseguró que nunca cuestionó la capacidad de López Rabadán.

Reconoció que durante el año la presidenta buscó mantener el debate parlamentario en los cauces institucionales y respetar a las distintas fuerzas políticas.

El coordinador morenista consideró que los debates intensos y las diferencias profundas que se vivieron en San Lázaro también demostraron que: “La capacidad para reunirnos debe convertirse también en capacidad para acordar”.

Desde el PRI, el coordinador parlamentario Rubén Moreira reconoció el desempeño de López Rabadán al recordar que su bancada respaldó, desde el inicio, la decisión de que la panista presidiera la Cámara y destacó que, con su llegada, se respetaron los acuerdos que dieron origen a la actual Legislatura.