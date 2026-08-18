Kenia López cierra gestión al frente de Diputados; reúne a oposición y oficialismo

A días de concluir su gestión como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán presentó su informe de labores y defendió una gestión basada, dijo, “en la verdad, el respeto a las instituciones y la pluralidad”.

Recordó su historia personal y el camino que recorrió desde una colonia de la alcaldía Venustiano Carranza hasta convertirse en la primera mujer de oposición en presidir la Cámara baja.

El Dato: La salida de Kenia López es parte del acuerdo de rotación obligatoria de la LXVI Legislatura, que divide el control de la cámara entre las tres principales fuerzas políticas.

Hace más de 30 años llegó a la Cámara de Diputados como asesora. Hoy, desde la tribuna que alguna vez observó como estudiante universitaria, Kenia López Rabadán hizo un alto para mirar hacia atrás: “Cuando nací, no era probable que una mujer, que una mujer como yo, que empecé trabajando en esta Cámara como asesora hace 30 años, que una mujer de oposición, pudiera presidir este Poder”.

Al presentar su informe de labores, López Rabadán sostuvo que durante el segundo año de la LXVI Legislatura buscó que la Cámara de Diputados fuera un espacio de debate institucional en medio de la polarización política.

Aseguró que tres principios guiaron su gestión: decir la verdad, respetar al Estado y sus instituciones, y garantizar la pluralidad y diversidad de pensamientos.

“No usaría el micrófono para incidir, para sesgar o para atizar los enconos”, destacó sobre el compromiso que asumió al tomar protesta, además de que: “Jamás cerré el micrófono a ningún orador”.

De acuerdo con su informe, durante el año legislativo, la Cámara celebró 100 sesiones, dos periodos ordinarios y uno extraordinario, y registró más de tres mil 600 intervenciones de legisladores de todos los grupos parlamentarios.

Uno de los momentos de mayor intensidad en el debate legislativo ocurrió en la última sesión del periodo, celebrada el 28 de mayo, que se prolongó durante 32 horas consecutivas, con la participación de 348 voces. El tema más analizado correspondió al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que acumuló mil 733 reservas y 280 intervenciones.

López Rabadán, quien concluye su actividad como presidenta de la Cámara baja el 31 de agosto, enfatizó que encabezó la Legislatura como integrante de Acción Nacional, segunda fuerza política del país, en un escenario dominado por Morena y sus aliados, por lo que buscó ejercerla de manera institucional y sin distinciones partidistas. Incluso, relató que, en actos de Estado encabezados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, era la única con una militancia política distinta, por lo que, aseguró: “Di y recibí respeto”.

Después de un año marcado por sesiones de hasta 32 horas, confrontaciones políticas y 150 dictámenes aprobados, la presidenta cerró su informe al destacar: “Quienes nos dedicamos a la política tenemos la obligación de mostrar que lo decente y lo honorable deben ser intrínsecos a esta vocación y actuar en consecuencia”.

El evento reunió a aquellos políticos que normalmente están confrontados en casi todos los temas, en esta ocasión, sin embargo, el salón Aurora vio conversar a políticos de la 4T, PAN, PRI y MC; incluso, sonreír e intercambiar saludos entre el coordinador morenista, Ricardo Monreal, y el líder nacional panista, Jorge Romero.

También acudieron representantes del Ejecutivo —el subsecretario de Gobernación, César Yáñez— y del Poder Judicial —la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa—, y todos los coordinadores parlamentarios.

Grupos parlamentarios le reconocen su desempeño

| Por Claudia Arellano |

A dos semanas de concluir su encargo como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán presentó su informe de actividades donde hizo un balance de su gestión y aseguró que, durante el segundo año legislativo, buscó conducir el pleno bajo tres principios: verdad, respeto a las instituciones y pluralidad.

El informe quedó marcado por un componente político poco habitual: los reconocimientos a su labor llegaron desde distintas trincheras partidistas.

500 iputados integran el pleno en San Lázaro

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, destacó que López Rabadán llegó a la Presidencia de la Cámara con 435 votos, pese a que el PAN no cuenta con la mayoría legislativa, por lo que consideró que: “La confianza no se impone, se construye”.

Aunque la emecista reconoció que ambas legisladoras pertenecen a partidos distintos y mantienen diferencias políticas, sostuvo que esas discrepancias no impiden reconocer el trabajo de otra mujer: “No tenemos que pensar igual para respetarnos. No tenemos que pertenecer al mismo partido para reconocernos”.

Ivonne Ortega recordó la trayectoria de López Rabadán en materia de paridad de género y su participación desde el Constituyente de la Ciudad de México en la defensa de la igualdad política.

El reconocimiento a su labor legislativa también provino de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en Cámara baja (Jucopo), quien admitió que existían dudas sobre cómo se conduciría la mesa directiva bajo una presidencia panista, pero aseguró que nunca cuestionó la capacidad de López Rabadán.

Reconoció que durante el año la presidenta buscó mantener el debate parlamentario en los cauces institucionales y respetar a las distintas fuerzas políticas.

El coordinador morenista consideró que los debates intensos y las diferencias profundas que se vivieron en San Lázaro también demostraron que: “La capacidad para reunirnos debe convertirse también en capacidad para acordar”.

Desde el PRI, el coordinador parlamentario Rubén Moreira reconoció el desempeño de López Rabadán al recordar que su bancada respaldó, desde el inicio, la decisión de que la panista presidiera la Cámara y destacó que, con su llegada, se respetaron los acuerdos que dieron origen a la actual Legislatura.