Kenia López Rabadán presenta su informe de labores al frente de la Cámara de Diputados

A días de concluir su encargo como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán presentó su informe de labores y defendió una gestión basada, dijo, “en la verdad, el respeto a las instituciones y la pluralidad”.

Recordó además su historia personal y el camino que recorrió desde una colonia de la alcaldía Venustiano Carranza hasta convertirse en la primera mujer de oposición en presidir la Cámara durante este periodo.

Hace más de 30 años llegó a la Cámara de Diputados como asesora. Hoy, desde la tribuna que alguna vez observó como estudiante universitaria, Kenia López Rabadán hizo un alto para mirar hacia atrás.

“Cuando nací, no era probable que una mujer, que una mujer como yo, que empecé trabajando en esta Cámara como asesora hace 30 años, que una mujer de oposición pudiera presidir este Poder”, afirmó.

Kenia López Rabadán, actual presidenta de la mesa directiva ı Foto: Cuartoscuro

Al presentar su informe de labores, López Rabadán sostuvo que durante el segundo año de la LXVI Legislatura buscó que la Cámara de Diputados fuera un espacio de debate institucional en medio de la polarización política.

Aseguró que tres principios guiaron su gestión: decir la verdad, respetar al Estado y sus instituciones, y garantizar la pluralidad y diversidad de pensamiento.

“No usaría el micrófono para incidir, para sesgar o para atizar los enconos”, recordó sobre el compromiso que asumió al tomar protesta.

Agregó: “Jamás cerré el micrófono a ningún orador”.

Durante el año legislativo, de acuerdo con su propio informe, la Cámara celebró 100 sesiones, entre los dos periodos ordinarios y uno extraordinario, y registró más de 3 mil 600 intervenciones de legisladores de todos los grupos parlamentarios.

Verdad, respeto, paridad y pluralidad para presidir la Cámara de Diputados.



Hoy presenté mi Informe de Actividades como Presidenta de la Cámara de Diputados.



Durante este año tuve el honor y la enorme responsabilidad de conducir uno de los Poderes de la Unión, aplicando sin… pic.twitter.com/Vb4w5pHZtq — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) August 17, 2026

Uno de los momentos de mayor intensidad ocurrió en la última sesión del periodo, celebrada el 28 de mayo, que se prolongó durante 32 horas consecutivas, con la participación de 348 voces.

El debate más prolongado correspondió al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que acumuló mil 733 reservas y 280 intervenciones.

López Rabadán quien concluye su actividad como presidenta de la mesa directiva el próximo 31 de agosto, recordó que encabezó la Cámara como integrante de Acción Nacional, segunda fuerza política del país, en un escenario legislativo dominado por Morena y sus aliados.

Aseguró que buscó ejercer la Presidencia de manera institucional y sin distinciones partidistas.

Incluso relató que, en actos de Estado encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum, en algunas ocasiones ella era la única persona presente con una militancia política distinta.

“Di y recibí respeto”, aseguró.

Después de un año marcado por debates de hasta 32 horas, miles de intervenciones, confrontaciones políticas y 150 dictámenes aprobados, la presidenta saliente de la Mesa Directiva cerró su informe con una convicción que, aseguró, buscó mantener durante todo su encargo:

“Quienes nos dedicamos a la política tenemos la obligación de mostrar que lo decente y lo honorable deben ser intrínsecos a esta vocación y actuar en consecuencia.”

Grupos parlamentarios reconocen labor de Kenia López

El informe de López Rabadán también tuvo un componente político poco habitual: los reconocimientos llegaron desde distintas trincheras partidistas.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, destacó que López Rabadán llegó a la Presidencia de la Cámara con 435 votos, pese a que el PAN no cuenta con la mayoría legislativa.

“La confianza no se impone, se construye”, afirmó Ortega.

La emecista reconoció además que ambas pertenecen a partidos distintos y mantienen diferencias políticas, pero sostuvo que esas discrepancias no impiden reconocer el trabajo de otra mujer.

“No tenemos que pensar igual para respetarnos. No tenemos que pertenecer al mismo partido para reconocernos”, señaló.

Ortega también recordó la trayectoria de López Rabadán en materia de paridad y su participación desde el Constituyente de la Ciudad de México en la defensa de la igualdad política.

La coordinadora de la Bancada Naranja, Ivonne Ortega Pacheco ı Foto: Cámara de Diputados

El reconocimiento también provino de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política.

El zacatecano admitió que existían dudas sobre cómo se conduciría la Mesa Directiva bajo una presidencia panista, pero aseguró que él nunca cuestionó la capacidad de López Rabadán.

“En la mayoría de las ocasiones te condujiste con profesionalismo y con imparcialidad”, afirmó.

Monreal destacó que durante el año la presidenta buscó mantener el debate parlamentario dentro de los cauces institucionales y respetar a las distintas fuerzas políticas.

El coordinador morenista consideró que los debates intensos y las diferencias profundas que se vivieron en San Lázaro también demostraron capacidad de diálogo.

“La capacidad para reunirnos debe convertirse también en capacidad para acordar”, sostuvo.

#EnVivo Acompaño a la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, en su informe. El diálogo y la institucionalidad son fundamentales para los trabajos de la Cámara de Diputados.https://t.co/rd9oq1vjZg — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 17, 2026

Desde el PRI, el coordinador parlamentario Rubén Moreira también reconoció el desempeño de López Rabadán.

Recordó que su bancada respaldó desde el inicio la decisión de que la panista presidiera la Cámara y destacó que con su llegada se respetaron los acuerdos que dieron origen a la actual Legislatura.

Moreira definió a López Rabadán con tres conceptos: congruencia, honestidad intelectual y valentía.

También subrayó la dificultad de presidir un órgano integrado por 500 diputados, donde las diferencias partidistas y el “calor del debate” pueden llevar a momentos de tensión.

“Kenia ha conducido muy bien la Mesa Directiva”, afirmó.

Felicito a la diputada @kenialopezr por su informe como presidenta de la mesa directiva de la @Mx_Diputados .



En medio de visiones encontradas, ha garantizado orden, institucionalidad y apertura a todas las voces. pic.twitter.com/TuDRy1MHpM — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) August 17, 2026

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