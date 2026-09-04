UNAM reconoce fallas en concurso de ingreso y anuncia regreso del examen presencial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció las fallas registradas en el concurso de selección a distancia para ingresar a nivel licenciatura y anunció que volverá a aplicar de manera presencial los exámenes de admisión.

Durante la presentación del informe de la Comisión Técnica para la Revisión del Ingreso a Licenciatura, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que la institución reconoce y asume las deficiencias detectadas durante el proceso de selección.

“La Universidad y su rector reconocen y asumen las fallas en el concurso de selección a distancia a nivel licenciatura”, afirmó Lomelí durante la presentación del informe.

#BoletínUNAM Recibe el #RectorLomelí el informe final de la Comisión para revisar el Examen de Ingreso a Licenciatura 2026/2027-1 > https://t.co/W9YzaazAzH pic.twitter.com/ytE1ixH4fa — UNAM (@UNAM_MX) September 4, 2026

Ante las irregularidades identificadas, la máxima casa de estudios determinó modificar nuevamente el esquema de aplicación de los exámenes de ingreso y regresar a un modelo presencial.

La decisión busca fortalecer la certeza, transparencia y confiabilidad del proceso de selección para quienes aspiran a obtener un lugar en alguno de los programas de licenciatura de la Universidad.

El anuncio se produce después de que la UNAM instalara una Comisión Técnica encargada de revisar el proceso de ingreso a licenciatura y analizar las fallas registradas durante el concurso realizado a distancia.

Con la decisión anunciada por el rector, los próximos procesos de admisión volverán a contemplar la aplicación presencial del examen, dejando atrás el esquema a distancia que había generado cuestionamientos entre aspirantes.

Lomelí destacó que la revisión realizada por la Comisión Técnica permitió identificar áreas que requieren ajustes para garantizar condiciones de equidad y certeza para todos los participantes.

La UNAM deberá ahora definir los detalles operativos del nuevo esquema presencial y las medidas que serán implementadas para evitar que se repitan las fallas detectadas en el proceso de selección.

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MSL