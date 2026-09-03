UNAM alista informe final sobre anomalías en examen de ingreso 2026

Decenas de aspirantes hacen su prueba, ayer, en el Palacio de los Deportes.

La Comisión Técnica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentará este viernes, a las 13:00 horas, su informe final sobre las anomalías detectadas en el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027.

El documento dará a conocer las conclusiones de la revisión realizada al procedimiento, marcado por la polémica generada alrededor del primer examen de admisión aplicado completamente en línea y por la posterior convocatoria a una prueba presencial de control.

La comisión deberá exponer un diagnóstico de lo ocurrido durante la evaluación digital y plantear recomendaciones para fortalecer los siguientes concursos de selección de la Universidad.

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🚨 Mañana se conocerá el informe final de la Comisión Técnica de la @UNAM_MX que revisó el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027, marcado por la polémica de los exámenes en línea y la aplicación de una prueba de control presencial.



La presentación será a las 13:00 horas. — Laura Toribio (@LauraToribio2) September 4, 2026

El rector Leonardo Lomelí Vanegas había explicado que el grupo de especialistas solicitó información a las diferentes áreas universitarias involucradas para reconstruir las etapas del proceso, desde la decisión de trasladar el examen a una modalidad digital hasta la publicación de los resultados.

¿Qué ocurrió con el examen de ingreso de la UNAM?

La revisión comenzó después de que la UNAM identificó resultados atípicos en el examen aplicado en línea a quienes buscaban ingresar a una licenciatura durante el ciclo escolar 2026-2027/1.

Ante las posibles irregularidades, el rector ordenó elaborar un informe detallado sobre el procedimiento y conformó una comisión de especialistas de distintas disciplinas para analizar los datos, las condiciones en las que se desarrolló la evaluación y los factores que pudieron influir en sus resultados.

Como primera medida, el grupo recomendó verificar las calificaciones mediante un examen presencial de control. Más de 58 mil aspirantes fueron convocados para presentar esta segunda evaluación en sedes ubicadas en Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

La prueba se realizó del 12 al 19 de agosto mediante tabletas sin conexión a internet y bajo supervisión presencial. Sus resultados fueron publicados el 28 de agosto, con lo que la Universidad retomó el proceso de inscripción de las personas seleccionadas.

La UNAM también terminó anticipadamente su relación contractual con la empresa responsable de la plataforma digital y anunció revisiones administrativas y tecnológicas para esclarecer lo sucedido.

El informe final será clave para conocer las fallas registradas, establecer si existen elementos para deslindar responsabilidades y definir posibles cambios en los próximos procesos de ingreso. Hasta ahora, la Universidad no ha informado si abandonará definitivamente la modalidad en línea.

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MSL