Monreal descarta aumento de impuestos a cerveza y alimentos tras propuesta de Morena

Tras la propuesta de revisar el gravamen a productos con exceso de sodio y cerveza, los líderes de Morena en San Lázaro aseguran que no habrá nuevas cargas tributarias que golpeen al bolsillo

La posibilidad de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la cerveza y a productos con exceso de sodio fue descartada por los principales líderes de Morena en la Cámara de Diputados, quienes aseguraron que hasta el momento no existe una propuesta definida para elevar impuestos o tasas.

Luego de que el diputado morenista Carol Antonio Altamirano planteara revisar el gravamen a productos como sopas instantáneas, salsas y aderezos, así como el impuesto aplicado a la cerveza, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, salió al paso de la polémica y afirmó que los legisladores actuarán con responsabilidad para evitar nuevas cargas tributarias para la población.

“Vamos a actuar responsablemente, que no vamos a generar mayores cargas tributarias que afecten al bolsillo de los mexicanos”, sostuvo.

En el mismo sentido, el vicecoordinador de la bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que no habrá incremento de impuestos ni aumento de tasas, con lo que ambos legisladores buscaron cerrar la puerta, al menos por ahora, a la posibilidad de un aumento al IEPS durante la discusión del Paquete Económico 2027.

Monreal recordó que corresponde a la presidenta de la República presentar la iniciativa de Ley de Ingresos, por lo que consideró prematuro anticipar cuáles serán las medidas fiscales que se incluirán en el proyecto para 2027.

Explicó que, una vez que el documento llegue a San Lázaro, los diputados podrán discutirlo y eventualmente modificar algunos de sus artículos, pero insistió en que primero debe conocerse el contenido del Paquete Económico.

“Todavía no podemos anticipar el contenido”, señaló el coordinador morenista.

Lo que sí está sobre la mesa, explicó, es fortalecer las medidas contra la evasión y elusión fiscal, así como reforzar los controles para detectar operaciones simuladas y esquemas de facturación falsa.

Ramírez Cuéllar agregó que también se analiza combatir mecanismos de planeación fiscal agresiva utilizados por algunas personas físicas y empresas para reducir o incluso evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

🚨 ¿RECULA MORENA?



➡️ Alfonso Ramírez Cuéllar descarta nuevos impuestos en el Paquete Económico 2027, incluidos gravámenes a cervezas y comida chatarra. 🍺🍔❌💰



Dice que la ruta será otra: combatir la evasión fiscal, cerrar espacios a prácticas que permiten no pagar impuestos… pic.twitter.com/PmmNWlDi7X — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) September 3, 2026

Monreal confirmó que el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, entregará a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto 2027 el próximo martes 8 de septiembre a las 17:00 horas.

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MSL