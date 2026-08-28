Cae 6% cobro del ISR entre enero y julio; SHCP confirma menos recaudación en empresas

La recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) contabilizó 1.7 billones de pesos entre enero y julio, esto representó una caída de 6% en comparación con el mismo periodo del 2025, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP).

La SHCP explicó que la caída del impuesto más importante del sistem fiscal fue consecuencia de una menor captación de pagos de las empresas.

“Esta disminución fue parcialmente compensada por el crecimiento de la recaudación asociada con sueldos y salarios, en línea con el aumento sostenido de las remuneraciones reales y el empleo formal”, sostuvo la secretaría.

El cobro del Impuesto al Valor (IVA) se ubicó en 1 billón de pesos en el periodo informado, lo que significó un avance anual de 9.9%. El Gobierno federal explicó que el dinamismo de la recaudación fue favorecida por la resiliencia del consumo interno y una mayor vigilancia aduanera.

Mientras que la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) registró 401 mil 712 millones de pesos, un avance de 2% anual.

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Finanzas públicas y deuda pública a julio de 2026



Al cierre de julio, los principales balances fiscales registraron mejores resultados que los previstos en el programa, en línea con las metas anuales aprobadas por el H. Congreso de la Unión y con la… pic.twitter.com/RIMTOBRgis — Hacienda (@Hacienda_Mexico) August 28, 2026

La Secretaría de Hacienda agregó que el cobro del IEPS fue impulsado por el componente distinto de combustibles, que aumentó 9.3% real anual —el mayor crecimiento para un periodo similar desde 2014—, ante la actualización de las cuotas y tasas a tabacos labrados y bebidas saborizadas, entre otros.

Por su parte, la recaudación del IEPS de gasolinas y diésel disminuyó 2.1% real anual, debido a la aplicación de los estímulos orientados a contener los precios de los combustibles.

Con estos datos se confirma que los ingresos tributarios se ubicaron en 3.4 billones de pesos, cantidad similar — en términos reales — a lo cobrado entre enero y julio del 2025.

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MSL