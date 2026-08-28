Hacienda coloca deuda ‘samurái’; emite 1,774 millones de dólares

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la colocación de deuda en el mercado financiero de Japón por 282.8 mil millones de yenes, equivalentes a aproximadamente 1,774 millones de dólares.

La operación consta de la colocación de cuatro bonos a tres, cinco 10 y 20 años. La SHCP explicó que con esta emisión se fortalece la estrategia de financiamiento sostenible impulsada desde 2020.

“En la actualidad 85% del portafolio de bonos de México en circulación en el mercado japonés está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, priorizando proyectos en sectores como salud, educación, inclusión financiera, agricultura sostenible, agua, energías renovables, acción climática y biodiversidad”, se lee en el comunicado.

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La SHCP también aseguró que se refrenda el compromiso con una administración responsable de la deuda pública, orientada a preservar condiciones favorables de costo y riesgo, fortalecer la resiliencia del portafolio y reducir los riesgos de refinanciamiento.

Información oficial arroja que la participación de la deuda neta externa del gobierno federal disminuyó de 23.3% del portafolio total en 2018 a 15.4% a junio para 2026. En este sentido, las emisiones internacionales realizadas durante el año han permitido refinanciar operaciones y administrar eficientemente el endeudamiento neto en el portafolio externo.

“A pesar de la volatilidad en los mercados internacionales, la gestión proactiva de la deuda ha permitido reducir el costo financiero del sector público en 4.8% en términos reales anuales durante el primer semestre de 2026, respecto del mismo periodo del año anterior”, aseguró la dependencia.

La SHCP explica que durante junio se colocaron 6 mil 300 millones de dólares, de los cuales, alrededor de 5 mil 900 millones de dólares se destinaron al manejo de pasivos en moneda extranjera y al prepago de obligaciones existentes. Esto permitió eliminar los vencimientos de bonos en dólares previstos para 2027 y 2028 y reducir las amortizaciones en euros para 2029.

“La política de deuda pública privilegia el financiamiento en moneda nacional. Esta composición refleja una tendencia sostenida hacia una mayor participación de la deuda interna y una menor exposición a la externa”, sostuvo la Secretaria.

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FGR