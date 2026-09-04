Ulises Lara rechaza acusaciones de su hermana por supuesto abuso de poder

Ulises Lara López, encargado de la Fiscalía de la CDMX, en imagen de archivo.

El exfiscal Especial para Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, negó este viernes los señalamientos en su contra relacionados con el supuesto despojo de una propiedad a su media hermana, cuando él era coordinador de asesores de la Fiscalía capitalina.

“Debido a que algunas publicaciones han vinculado esta situación con mi desempeño como servidor público, considero necesario precisar que no di instrucciones, no realicé gestiones ni intervine en actuación institucional alguna relacionada con este conflicto”, escribió Lara en un comunicado publicado en su cuenta de X.

“Tampoco he obtenido ni he buscado obtener algún beneficio personal o patrimonial”, agregó quien fuera el segundo al mando en la FGR hasta el pasado 14 de julio, cuando anunció su renuncia “por motivos personales”.

La media hermana del exfiscal, Hilda Lara Guadián y su esposo, Godefroid Pakabomba Muabi, acusaron, según recogieron varios medios de comunicación, que cuando Ulises trabajaba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) operó para terminar acusándolos penalmente de despojo agravado de la casa de Carlos León Lara Corona, padre de Hilda y Ulises.

La pareja presentó su denuncia ante el Órgano Interno de Control de la propia FGJCDMX por abuso de poder y conflicto de intereses contra Lara; sin embargo, en julio de 2024, cuando el exfuncionario era titular de la Fiscalía capitalina, esta área determinó archivar el expediente por falta de pruebas.

Esto fue reconocido por el propio Ulises Lara en su reciente posicionamiento: “Los señalamientos sobre una supuesta intervención de mi parte fueron revisados por el área de asuntos internos de la FGJCDMX, que determinó concluir y archivar el expediente ante la falta de elementos suficientes. Asimismo, respeto las resoluciones emitidas por las autoridades competentes; ninguna de ellas me atribuye una actuación irregular”.

Hilda Lara y su esposo fueron vinculados a proceso por despojo agravado y, aunque consiguieron un amparo para que la medida fuera revocada, ya que el delito prescribió, una trabajadora de la FGJCDMX que se identificó como representante legal de Carlos León Lara Corona, tramitó un nuevo recurso que mantiene el litigio activo.

En su comunicado, Ulises Lara lamentó que el asunto haya trascendido al espacio público “y, por respeto a las personas involucradas, evitaré exponer aspectos de su vida privada o alimentar una confrontación”.

El exfiscal también se puso a disposición para atender cualquier requerimiento formal de una autoridad competente “y aportaré la información que legalmente corresponda”.

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MSL