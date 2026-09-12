Académicos exigen que no se acepte a Álvarez-Buylla como investigadora emérita en la UNAM

Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigieron que se rechace la solicitud presentada por María Elena Álvarez-Buylla, para ser investigadora emérita de la institución, pues, acusaron la exdirectora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) incurrió en conductas que “empobrecieron el aparato científico nacional” .

A través de un oficio presentado ante Ana Escalante, directora del Instituto de Ecología de la UNAM, recuperado por el medio La Silla Rota, los académicos de la institución expresaron su “más enérgico rechazo” a que la exdirectora del Conahcyt reciba la que es considerada una de las máximas distinciones de la institución.

María Elena Álvarez-Buylla, en fotografía de archivo. ı Foto: larazondemexico

Lo anterior debido a que, acusan los firmantes, Álvarez-Buylla “adoptó una serie de medidas que limitaron y empobrecieron el aparato científico nacional , restringiendo líneas de investigación, afectando la evaluación de pares y haciendo a un lado criterios académicos para imponer prejuicios políticos”.

Los firmantes del documento se refirieron a la ocasión en que Álvarez-Buylla promovió y respaldó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 académicos y ex directivos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), acusándolos de delincuencia organizada y lavado de dinero, caso que fue cancelado por falta de elementos probatorios.

María Elena Álvarez-Buylla, en fotografía de archivo. ı Foto: larazondemexico

“Sin evidencia alguna, calumnió y acusó a miembros de la comunidad científica de delitos graves, afectando no solo su reputación, sino también la convivencia armónica entre los miembros del mundo académico”, se lee en el oficio.

Los firmantes del documento aseguraron que esta conducta representó “una violación a los códigos éticos que rigen la relación de convivencia y solidaridad entre los universitarios”.

Posicionamiento de académicos de la UNAM en donde manifiestan su firme rechazo a que Álvarez-Buylla sea aceptada como investigadora emérita de la UNAM. ı Foto: CORTESÍA La Silla Rota

“Por ello, reiteramos nuestro rechazo a la posibilidad de que la Dra. María Elena Álvarez-Buylla reciba una de las mayores distinciones que otorga la UNAM”, concluye el texto.

No es la primera controversia de Álvarez-Buylla

María Elena Álvarez-Buylla, quien fue directora del Conahcyt de 2018 a 2024, se vio envuelta en varias controversias durante su gestión, que ocurrió en el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

María Elena Álvarez-Buylla, en fotografía de archivo. ı Foto: larazondemexico

Además de la referida polémica por la promoción de denuncias, la académica enfrentó un problema con la comunidad estudiantil al designar a José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), lo que alentó paros y movilizaciones.

Impulsó la eliminación de más de 100 fideicomisos destinados a la investigación y la promulgación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (2023), señalada por el gremio por centralizar el control presupuestal e ideologizar la política científica.

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