FGR refuerza investigación científica

La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció a 39 integrantes de la Policía Federal Ministerial (PFM) por labores relacionadas con órdenes de aprehensión, búsqueda de personas desaparecidas, protección de víctimas, investigaciones y operaciones de riesgo.

Ernestina Godoy, titular de la dependencia, afirmó que esas tareas forman parte del nuevo modelo científico y de inteligencia que impulsa su administración.

Durante la Ceremonia de Reconocimiento a la Policía Federal Ministerial 2026, la fiscal general destacó la participación de estos elementos dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Entre los galardonados hubo personal de Investigación Policial, Operaciones Especiales, Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, servidores públicos adscritos a áreas contra el secuestro, despliegue nacional, investigaciones cibernéticas y acciones de alto impacto. Más de un centenar de familiares acompañó a los agentes durante la entrega de estímulos.

Héctor Elizalde Mora, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), señaló que la fortaleza de los cuerpos ministeriales depende de la calidad de las indagatorias, el análisis oportuno de información, la planeación operativa y el trabajo policial. También subrayó la importancia de transformar cada indicio en evidencia útil para los procesos penales.

Por su parte, el titular de la PFM, Manuel de Jesús Gómez Rojas, llamó a los elementos a mantener criterios de legalidad, profesionalismo, respeto a los derechos humanos e integridad.

Rosario Novoa Peniche, titular del Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera, anunció además un concurso entre el personal de la institución para crear la letra del himno de la Policía Federal Ministerial. La propuesta ganadora recibirá un premio económico.