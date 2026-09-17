Temblor en México HOY 17 de septiembre: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 17 de septiembre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.1 a 46 km al norte de Río Grande, Oaxaca aproximadamente a las 05:36 horas.

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SISMO Magnitud 4.1 Loc 46 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX 17/09/26 05:36:45 Lat 16.42 Lon -97.52 Pf 2 km pic.twitter.com/aEs3eEkRWl — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 17, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.3 grados a 113 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 01:43 horas

SISMO Magnitud 4.3 Loc 113 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/09/26 01:43:19 Lat 14.01 Lon -92.94 Pf 16 km pic.twitter.com/rkMnWYNody — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 17, 2026

Sismo intensidad 4.1 grados a 127 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 01:01 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 127 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/09/26 01:01:28 Lat 14.17 Lon -93.21 Pf 14 km pic.twitter.com/RQprDt0vWs — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 17, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

Desde la #MañaneraDelPueblo, la coordinadora nacional de Protección Civil, @laualzua, informó que, en cumplimiento a la instrucción de la Presidenta @ClaudiaShein, de realizar por lo menos dos Simulacros Nacionales al año, el sábado 19 de septiembre, a las 12:00 h (tiempo del… pic.twitter.com/jkPp5IaSlc — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 17, 2026

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