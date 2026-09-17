Claudia Sheinbaum se reúne con gobernadora interina de Sinaloa; abordan seguridad

Las estrategias de paz y gobernabilidad en la entidad fueron trazadas en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un primer encuentro con la segunda gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, en Palacio Nacional. El encuentro tuvo el propósito de abordar temas prioritarios de seguridad en la entidad.

La reunión de trabajo, que representa el primer acercamiento tras la segunda solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya tras señalamientos por presuntos nexos con el narcotráfico, tuvo como eje central la coordinación institucional previa a la visita que realizará la Presidenta de México al estado.

A través de redes sociales, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava resaltó que durante el diálogo compartieron identidad y proyecto, destacando la convicción y el compromiso de la mandataria federal por lograr la tranquilidad y el bienestar de las familias sinaloenses.

La mandataria estatal enfatizó que, desde la Mesa de Seguridad, continuarán sumando esfuerzos coordinados entre las autoridades locales y las fuerzas federales para consolidar la paz en la región.

“Desde la Mesa de Seguridad, reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando de manera coordinada a favor de la paz en Sinaloa”, indicó la funcionaria.

Por su parte, la administración estatal catalogó la visita a Palacio Nacional como un paso fundamental para ampliar los lazos de cooperación con el Gobierno de la República.

“Un honor sostener este primer encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, con quien nos une la convicción y el compromiso de trabajar por la tranquilidad y el bienestar de las familias sinaloenses”, escribió la gobernadora interina de Sinaloa.

El encuentro sirvió para revisar la coyuntura actual del estado y definir las estrategias conjuntas que permitan responder a las demandas ciudadanas en materia de gobernabilidad y protección ciudadana.

Con la presidenta @Claudiashein compartimos identidad y proyecto.



Un honor sostener este primer encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, con quien nos une la convicción y el compromiso de trabajar por la tranquilidad y el… pic.twitter.com/qQqHs66R1l — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) September 17, 2026

Posteriormente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una segunda reunión de trabajo con Domínguez Nava en la capital del país. La funcionaria federal ratificó en sus redes sociales el compromiso prioritario del Gobierno de la República para reforzar de manera continua las acciones operativas y preventivas que garanticen el orden social y el bienestar de los habitantes de la entidad.

El gobierno de Sinaloa reafirmó que la estrecha coordinación con las dependencias federales resulta indispensable para atender los asuntos de mayor relevancia institucional en el estado.

Con estas reuniones, las autoridades estatales y federales dejaron asentadas las bases de la agenda de trabajo que se desahogará durante la próxima gira de la Presidenta de México por suelo sinaloense.

Para el gobierno de la Presidenta @Claudiashein es importante reforzar las acciones que permitan fortalecer la paz y el bienestar de las familias sinaloenses. 🇲🇽🕊️ https://t.co/GHSoThjT7E — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 17, 2026

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JVR