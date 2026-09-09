En Sinaloa la violencia está muy intensa

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Morena presenta un país ordenado en gráficas, manipulado por porcentajes y perfectamente acomodado en un informe de más de mil páginas, qué lástima que ese México, el de las mil hojas, no sea el que vivimos todas y todos los mexicanos; vaya forma de mentir.

Gobernar no es narrar un país imaginario, es responder por el país real, pero cómo pedirles respuestas si lo único que han hecho en 8 años es evadirlas.

La senadora Paloma Sánchez cuestiona el discurso del gobierno de Morena sobre una supuesta disminución de la violencia y sostuvo que existe una realidad distinta en Sinaloa, estado que esta semana cumple dos años de narcoguerra, con 730 días de violencia, dolor y desesperación para miles de familias. Señaló que durante este periodo las familias sinaloenses han enfrentado asesinatos y desapariciones; niñas, niños y jóvenes han tenido que aprender a protegerse de las balas.

Ningún dato puede ocultar a las víctimas ni el sufrimiento de sus familias, en Sinaloa persiste la violencia, la ingobernabilidad, el incumplimiento de la ley y las violaciones a los derechos humanos mientras las calles, carreteras y comunidades están tomadas por los criminales.

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La Mesa Directiva de la Cámara Alta notificó a la asamblea que el senador Enrique Inzunza Cázarez dejó de formar parte del Grupo Parlamentario de Morena desde el pasado 26 de agosto.

En el oficio dirigido a la Mesa Directiva, la Coordinación de Morena solicitó que se diera a conocer al Pleno del Senado la determinación del senador Enrique Inzunza para los efectos legales, reglamentarios y administrativos a que haya lugar.

Además, se dio a conocer la voluntad de las senadoras Lizeth Teresita Vázquez Ochoa e Itzel Yunuen Iturbe Hernández, así como de los senadores Francisco Carrillo Flores, Luis Reyes Zavala y Alejandro García Monroy, de incorporarse al Grupo Parlamentario de Morena.

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Ignacio Mier Velazco confió en que el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, que recibieron las cámaras del Congreso, está orientado a garantizar la estabilidad y el crecimiento económico y, en particular, destacó que no establece incremento de impuestos.

El Senador precisó que el Paquete Económico 2027 también buscará mantener los indicadores macroeconómicos que permitan la creación de empleos y generar condiciones de bienestar.

“Había comentarios con relación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS; también se van a revisar, pero lo que se pretende es que se garantice la estabilidad económica, que se garantice el crecimiento económico, que se garantice que todos los indicadores macroeconómicos en general permitan que se incremente el empleo y el bienestar”, subrayó.

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El dirigente panista Ricardo Anaya sostiene que los resultados de la prueba PISA son una verdadera tragedia.

Lo primero es recordar qué es la prueba PISA. Es un examen en tres materias, ciencias, lectura y matemáticas, que se hace a niñas y a niños de 15 años, el mismísimo examen en 91 países, el mismísimo examen.

Entonces nos permite comparar cómo está el sistema educativo en cada uno de los países.

Hoy sabemos que lo que ha hecho Morena con la educación en México es verdaderamente trágico, porque quedamos, fíjense nada más, en último lugar de todos los países de la OCDE, último lugar en ciencias, penúltimo lugar en lectura y antepenúltimo lugar en matemáticas.

Es decir, el gobierno de Morena mandó a las niñas y a los niños de México al fondo de la tabla. Y esto es verdaderamente criminal, porque lo que hace es cancelar el futuro del país.

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El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reafirma la coordinación institucional, el apego a la ley y ceroimpunidad ante cualquier vínculo de servidores públicos con grupos delictivos.

Y reconoce la labor del secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, y el compromiso de Marina, Defensa y Guardia Nacional para garantizar la paz en Puebla. Los poblanos requieren instituciones coordinadas, firmes y un apego total a la ley. Los poblanos han recibido un fuerte respaldo de parte de la Federación encabezado por García Harfuch.

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