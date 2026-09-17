Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: Abren registro de beca para estudiantes de educación superior

La Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga un apoyo económico a las y los estudiantes que se encuentran estudiando nivel licenciatura, técnico superior universitario, o profesional asociado y que estén inscritos en instituciones públicas.

Con la finalidad de que quienes se encuentren cursando un nivel de educación superior puedan concluir sus estudios, este programa brinda el apoyo económico por hasta 45 mensualidades; y en caso de quienes cursen la licenciatura en Medicina, incluso se brinda por hasta 55 meses.

La Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigida prioritariamente a quienes pertenecen a hogares y contextos con alta marginación y pobreza, pues son quienes presentan mayores dificultades para terminar sus estudios.

Este 2026, el registro para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro estará disponible desde el viernes 18 hasta el miércoles 30 de septiembre, y en La Razón te compartimos los requisitos y cómo puedes realizar el registro.

¿Ya te enteraste?



Si estudias en una universidad pública, muy pronto podrás solicitar la Beca #JóvenesEscribiendoElFuturo. 🤓



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Requisitos para el registro de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Los requisitos para ser beneficiaria o beneficiario de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que brinda un pago de 5 mil 800 pesos bimestrales, son los siguientes:

Ser estudiante de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado en modalidad escolarizada

Estar inscrita o inscrito en una institución pública de educación superior prioritaria o susceptible de atención

Provenir de una primaria o secundaria prioritaria, cuando corresponda

No recibir otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal

Con las Beca de Apoyo para el Transporte "Gertrudis Bocanegra" y "Jóvenes Escribiendo el Futuro", cerca de medio millón de jóvenes se forman en su carrera profesional. 👏#2InformeDeGobierno #HonestidadYResultados pic.twitter.com/2CCvbbaTT1 — BecasBenito (@BecasBenito) September 2, 2026

Los documentos que se requieren son los siguientes:

Información personal

CURP

Correo electrónico

Teléfono

Información de domicilio

Ficha escolar actualizada en la plataforma SUBES

Cuestionario de solicitud

Para poder recibir la beca se requiere cumplir con algunos criterios de selección, como provenir de una primaria o secundaria prioritaria, y estar actualmente inscrita o inscrito en alguna de las universidades prioritarias o susceptibles de atención.

Asimismo, las y los aspirantes no deben ser beneficiarios de otra de las Becas para el Bienestar, o alguna otorgada por alguna dependencia pública federal que tenga el mismo fin.

Para poder realizar el registro se debe ingresar con una cuenta a la página SUBES, revisar y completar el perfil con la información personal y ficha escolar, solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, completar el cuestionario, descargar el acuse con el folio, y esperar la publicación de los resultados.

Pst, pst.



Antes de que sigas deslizando, tenemos info súper importante. 👀⬇️ pic.twitter.com/Ko6Cj6zmpc — BecasBenito (@BecasBenito) September 12, 2026

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