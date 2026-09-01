Con cobertura universal en becas arrancan clases

LA SECRETARÍA de Educación Pública (SEP) aseguró que el nuevo ciclo escolar es el primero que inicia con cobertura universal de becas desde primaria hasta bachillerato. En el primer nivel, casi 10 millones de niñas y niños de escuelas públicas cuentan ya con apoyo económico federal, mientras secundaria y educación media superior también están incorporadas a este esquema de beneficios.

En ese contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el carácter general de los apoyos y rechazó que su entrega dependa de las calificaciones. En conferencia sostuvo que las condiciones económicas, familiares y personales también influyen en el desempeño académico, por lo que consideró que una evaluación numérica no debe determinar quién recibe el beneficio.

Recordó que aplicó ese mismo criterio cuando encabezó el Gobierno de la Ciudad de México, donde sustituyó el programa Niñas y Niños Talento, dirigido a estudiantes con promedios de nueve y 10, por un modelo que extendió los recursos a toda la matrícula.

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10 millones de niños y niñas reciben un apoyo escolar

Para la mandataria, condicionar las becas al rendimiento escolar puede introducir diferencias entre alumnos que enfrentan circunstancias distintas fuera del aula. También señaló que una parte de las calificaciones incorpora elementos subjetivos y defendió que los recursos permitan a todos comenzar las clases con condiciones básicas similares.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, informó que millones de niñas y niños de primarias públicas cuentan con la beca Rita Cetina. Agregó que los alumnos de secundaria recibirán ese mismo apoyo y que los jóvenes de educación media superior mantienen el correspondiente a su nivel.

Para este ciclo, las familias de estudiantes de primaria recibieron dos mil 500 pesos destinados a cubrir gastos como uniformes, útiles, tenis o zapatos. “No queremos que nadie salga de la escuela por un motivo económico”, sostuvo la mandataria.

Más de 28 millones de estudiantes de educación básica y media superior regresaron a clases este lunes en alrededor de 250 mil planteles del país, con la participación de más de 1.6 millones de docentes.