Sheinbaum no confirma llamada con Trump, pide esperar al viernes para detalles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no confirmó que hubiera sostenido una nueva llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, como lo reportaron diversos medios este jueves.

En publicaciones hechas este 17 de septiembre se informó que ambos mandatarios habrían conversado sobre la relación comercial bilateral. No obstante, dicha afirmación solo se basó en fuentes anónimas, sin que al momento lo confirmara alguna parte oficial.

A su salida de Palacio Nacional, rumbo a un evento en Tlaxcala, la Presidenta fue consulta con insistencia sobre tal conversación, la cual no confirmó.

De manera reiterada, pidió esperar a la conferencia matutina de este viernes, para comentar al respecto.

“Mañana en la mañanera hablamos, mañana hablamos”, enfatizó ante la insistencia de la prensa que la aguardaba para conocer los detalles de la posible charla.

🔴Sheinbaum evita confirmar llamada con Trump.



La presidenta Claudia Sheinbaum evitó confirmar si sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Durante sus declaraciones, la mandataria no confirmó ni descartó la comunicación con el presidente… https://t.co/1XFlpHTzqG pic.twitter.com/Twekzx8v5H — Azucena Uresti (@azucenau) September 17, 2026

De confirmarse, se trataría de la llamada telefónica número 15 de la que se conoce públicamente entre ambos mandatarios.

La última ocurrió el 15 de mayo, donde la charla fue sobre las responsabilidades de ambos en materia de seguridad y también comercio.

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MSL