¿Cuándo inicia el registro para la Beca Rita Cetina de secundaria 2026?

La Beca Rita Cetina brinda un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos para las y los estudiantes de nivel secundaria; y en caso de que exista más de un miembro de la familia en dicho nivel académico, se otorgan 700 pesos adicionales por estudiante.
Con la finalidad de brindar apoyo a las familias que tengan hijas, hijos o menores de edad a su cuidado que estén inscritos en escuelas públicas de educación básica, la Beca Rita Cetina brinda un apoyo económico de manera bimestral.
Este apoyo económico busca que las y los estudiantes continúen sus estudios de educación básica, llegando a terminar cada uno de ellos, incluyendo la educación secundaria.
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Registro Beca Rita Cetina de secundaria 2026
Las fechas clave para el próximo registro para las y los estudiantes de educación secundaria que quieran obtener la Beca Rita Cetina 2026 son las siguientes:
- Asambleas presenciales: Del 5 al 31 de octubre
- Asamblea virtual: 9 de octubre
- Registro: Del 2 al 15 de octubre
- Entrega de tarjeta: Del 1 al 11 de diciembre
Los requisitos para obtener el apoyo económico de la Beca Rita Cetina de secundaria son los siguientes:
- Tener una hija, hijo o menor a su cuidado inscrito en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada
- No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal
Los documentos que se requieren para el registro son los siguientes:
- CURP de la madre, padre, tutora o tutor
- Identificación oficial de la madre, padre, tutora o tutor
- Comprobante de domicilio
- CURP de la alumna o alumno
- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela
Para poder hacer el registro a la Beca Rita Cetina, se debe ingresar a la página oficial durante el periodo establecido con una cuenta Llave MX, y posteriormente ingresar los datos de la madre, padre, tutor o tutora que recogerá la tarjeta del Banco del Bienestar.
Luego de ingresar los datos, se debe registrar a cada uno de las y los estudiantes que recibirán el apoyo económico, y posteriormente esperar la validación de la información para poder recibir la tarjeta durante el periodo de entregas.
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