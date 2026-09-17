¿Cuándo inicia el registro para la Beca Rita Cetina de secundaria 2026?

La Beca Rita Cetina brinda un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos para las y los estudiantes de nivel secundaria; y en caso de que exista más de un miembro de la familia en dicho nivel académico, se otorgan 700 pesos adicionales por estudiante.

Con la finalidad de brindar apoyo a las familias que tengan hijas, hijos o menores de edad a su cuidado que estén inscritos en escuelas públicas de educación básica, la Beca Rita Cetina brinda un apoyo económico de manera bimestral.

Este apoyo económico busca que las y los estudiantes continúen sus estudios de educación básica, llegando a terminar cada uno de ellos, incluyendo la educación secundaria.

🎒✏️💳 Mi Beca para Empezar, Uniformes y Útiles Escolares, primaria, secundaria, Beca Rita Cetina… 😵‍💫

¿No te queda claro cuál beca le corresponde a tus hij@s? 😅 ¡No te preocupes!



‼️Aquí te lo explicamos‼️

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Registro Beca Rita Cetina de secundaria 2026

Las fechas clave para el próximo registro para las y los estudiantes de educación secundaria que quieran obtener la Beca Rita Cetina 2026 son las siguientes:

Asambleas presenciales: Del 5 al 31 de octubre

Asamblea virtual: 9 de octubre

Registro: Del 2 al 15 de octubre

Entrega de tarjeta: Del 1 al 11 de diciembre

Los requisitos para obtener el apoyo económico de la Beca Rita Cetina de secundaria son los siguientes:

Tener una hija, hijo o menor a su cuidado inscrito en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal

Atención familias: el registro en línea de la Beca Rita Cetina será del 2 al 15 de octubre de 2026.



Entrega de tarjetas:

Educación Básica: 1 al 11 de diciembre.

Primaria, uniformes y útiles: 25 de diciembre al 31 de enero de 2027. pic.twitter.com/dAOH6XlMrK — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 26, 2026

Los documentos que se requieren para el registro son los siguientes:

CURP de la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial de la madre, padre, tutora o tutor

Comprobante de domicilio

CURP de la alumna o alumno

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Para poder hacer el registro a la Beca Rita Cetina, se debe ingresar a la página oficial durante el periodo establecido con una cuenta Llave MX, y posteriormente ingresar los datos de la madre, padre, tutor o tutora que recogerá la tarjeta del Banco del Bienestar.

Luego de ingresar los datos, se debe registrar a cada uno de las y los estudiantes que recibirán el apoyo económico, y posteriormente esperar la validación de la información para poder recibir la tarjeta durante el periodo de entregas.

#2InformeDeGobierno | En el gobierno de la presidenta @Claudiashein, trabajamos para que nadie deje la escuela por falta de recursos. Hoy, todas y todos los estudiantes de secundaria pública reciben la Beca Rita Cetina y 8 millones de niñas y niños de primaria cuentan con una… pic.twitter.com/6SN4zn0hOb — SEP México (@SEP_mx) September 1, 2026

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