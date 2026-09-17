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¿Cuándo inicia el registro para la Beca Rita Cetina de secundaria 2026?

La Beca Rita Cetina para secundaria tendrá un nuevo periodo de registro; estas son las fechas clave

Beca Rita Cetina
Beca Rita Cetina Foto: Especial La Razón
Por:
Yosselin Pérez

La Beca Rita Cetina brinda un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos para las y los estudiantes de nivel secundaria; y en caso de que exista más de un miembro de la familia en dicho nivel académico, se otorgan 700 pesos adicionales por estudiante.

Con la finalidad de brindar apoyo a las familias que tengan hijas, hijos o menores de edad a su cuidado que estén inscritos en escuelas públicas de educación básica, la Beca Rita Cetina brinda un apoyo económico de manera bimestral.

Este apoyo económico busca que las y los estudiantes continúen sus estudios de educación básica, llegando a terminar cada uno de ellos, incluyendo la educación secundaria.

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Registro Beca Rita Cetina de secundaria 2026

Las fechas clave para el próximo registro para las y los estudiantes de educación secundaria que quieran obtener la Beca Rita Cetina 2026 son las siguientes:

  • Asambleas presenciales: Del 5 al 31 de octubre
  • Asamblea virtual: 9 de octubre
  • Registro: Del 2 al 15 de octubre
  • Entrega de tarjeta: Del 1 al 11 de diciembre

Los requisitos para obtener el apoyo económico de la Beca Rita Cetina de secundaria son los siguientes:

  • Tener una hija, hijo o menor a su cuidado inscrito en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada
  • No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal

Los documentos que se requieren para el registro son los siguientes:

  • CURP de la madre, padre, tutora o tutor
  • Identificación oficial de la madre, padre, tutora o tutor
  • Comprobante de domicilio
  • CURP de la alumna o alumno
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Para poder hacer el registro a la Beca Rita Cetina, se debe ingresar a la página oficial durante el periodo establecido con una cuenta Llave MX, y posteriormente ingresar los datos de la madre, padre, tutor o tutora que recogerá la tarjeta del Banco del Bienestar.

Luego de ingresar los datos, se debe registrar a cada uno de las y los estudiantes que recibirán el apoyo económico, y posteriormente esperar la validación de la información para poder recibir la tarjeta durante el periodo de entregas.

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