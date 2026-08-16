Publica extenso análisis

José Ramón López Beltrán asegura que México está ‘en pleno crecimiento y desarrollo’ con la 4T

José Ramón López Beltrán defiende propuestas de los Gobiernos de la Transformación sobre soberanía energética; explica que México cuenta con oportunidades de crecimiento

José Ramón López Beltrán publica extenso análisis sobre posición de México en mercado energético mundial.
José Ramón López Beltrán publica extenso análisis sobre posición de México en mercado energético mundial. Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)
Por:
Arturo Meléndez

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, defendió las políticas y propuestas de los Gobiernos de la Cuarta Transformación y aseguró que, con ellos, México está “en pleno crecimiento y desarrollo”.

A través de un extenso análisis publicado en su perfil de la red social X, el mayor de los López Beltrán detalló el mapa del mercado energético mundial y aseguró que México se encuentra en una posición que favorece su crecimiento, especialmente con las políticas impulsadas por el Gobierno federal.

En fotografía de archivo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (ext. izq.) y sus hijos.
En fotografía de archivo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (ext. izq.) y sus hijos. ı Foto: Cuartoscuro

En este sentido, defendió el plan de soberanía energética del Gobierno, cuyo objetivo es aumentar la producción de gas natural para dejar de depender de “un solo país”, en referencia a Estados Unidos, del cual importa un gran porcentaje.

TE RECOMENDAMOS:
Defensa y Ejército de EU firman Declaración de Intención para fortalecer cooperación bilateral en seguridad.
Informa Ronald Johnson

México y EU firman declaración para fortalecer cooperación bilateral en seguridad

México importa el 75% de su gas natural de un solo país. El plan: duplicar la producción nacional a 5,871 mmpcd y sumar 32,000 MW de nueva capacidad, con renovables pasando del 24% al 38%”, escribió López Beltrán.

Mapa económico de México se está redibujando, argumenta

Asimismo, el hijo del expresidente aseguró que, en los últimos años, los estados de Hidalgo y Tlaxcala registraron un crecimiento notable, lo cual, aseguró, representa un reequilibrio del mapa económico de México “hacia estados que antes no salían en la foto”.

José Ramón López Beltrán, en fotografía de archivo.
José Ramón López Beltrán, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

El dato que nadie comentó: Hidalgo creció 8.2% en el 1T2026. Tamaulipas, 5.3%. El mapa económico de México se está redibujando hacia estados que antes no salían en la foto”, abundó el mayor de los López Beltrán.

Por lo anterior, José Ramón López Beltrán aseguró que México se encuentra en una posición favorable dentro del mercado energético global, pues, aseguró, está “en pleno crecimiento y desarrollo con la cuarta transformación de la vida pública”.

El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha impulsado la búsqueda de yacimientos no convencionales de gas en favor de la soberanía energética.

Así, ha planteado estudiar tecnologías que reduzcan los impactos ambientales y ha creado un comité científico para evaluar la explotación de estos recursos.

La publicación de José Ramón López Beltrán ocurre un día después de que, a través del mismo medio, compartiera una fotografía frente a una tienda de conveniencia Buc-ee’s, que solo existen en Estados Unidos.

Lo anterior en medio de la controversia por el retiro por parte de Estados Unidos de la visa a su hermano Andrés Manuel, “Andy”.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Estas son las controversias de Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", además del retiro de su visa.
Investigaciones periodísticas

Además del retiro de su visa: Estas son todas las polémicas de Andy López Beltrán


Google Reviews