José Ramón López Beltrán asegura que México está ‘en pleno crecimiento y desarrollo’ con la 4T

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, defendió las políticas y propuestas de los Gobiernos de la Cuarta Transformación y aseguró que, con ellos, México está “en pleno crecimiento y desarrollo”.

A través de un extenso análisis publicado en su perfil de la red social X, el mayor de los López Beltrán detalló el mapa del mercado energético mundial y aseguró que México se encuentra en una posición que favorece su crecimiento, especialmente con las políticas impulsadas por el Gobierno federal.

En fotografía de archivo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (ext. izq.) y sus hijos. ı Foto: Cuartoscuro

En este sentido, defendió el plan de soberanía energética del Gobierno, cuyo objetivo es aumentar la producción de gas natural para dejar de depender de “un solo país”, en referencia a Estados Unidos, del cual importa un gran porcentaje.

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“México importa el 75% de su gas natural de un solo país. El plan: duplicar la producción nacional a 5,871 mmpcd y sumar 32,000 MW de nueva capacidad, con renovables pasando del 24% al 38%”, escribió López Beltrán.

Mapa económico de México se está redibujando, argumenta

Asimismo, el hijo del expresidente aseguró que, en los últimos años, los estados de Hidalgo y Tlaxcala registraron un crecimiento notable, lo cual, aseguró, representa un reequilibrio del mapa económico de México “hacia estados que antes no salían en la foto”.

José Ramón López Beltrán, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

“El dato que nadie comentó: Hidalgo creció 8.2% en el 1T2026. Tamaulipas, 5.3%. El mapa económico de México se está redibujando hacia estados que antes no salían en la foto”, abundó el mayor de los López Beltrán.

Por lo anterior, José Ramón López Beltrán aseguró que México se encuentra en una posición favorable dentro del mercado energético global, pues, aseguró, está “en pleno crecimiento y desarrollo con la cuarta transformación de la vida pública”.

Petróleo, gas y un mapa de México:



La mezcla mexicana cerró la semana arriba de $80 dólares por barril, con el Brent rozando los $90 por la tensión en Medio Oriente.



México importa el 75% de su gas natural de un solo país.



El plan: duplicar la producción nacional a 5,871 mmpcd… — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) August 16, 2026

El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha impulsado la búsqueda de yacimientos no convencionales de gas en favor de la soberanía energética.

Así, ha planteado estudiar tecnologías que reduzcan los impactos ambientales y ha creado un comité científico para evaluar la explotación de estos recursos.

La publicación de José Ramón López Beltrán ocurre un día después de que, a través del mismo medio, compartiera una fotografía frente a una tienda de conveniencia Buc-ee’s, que solo existen en Estados Unidos.

Lo anterior en medio de la controversia por el retiro por parte de Estados Unidos de la visa a su hermano Andrés Manuel, “Andy”.

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