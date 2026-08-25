PRI cuestiona llegada de Graciela Domínguez a Sinaloa; ‘Rocha sigue gobernando’

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionó la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa y puso en duda que su llegada al Ejecutivo estatal represente un cambio en la conducción política de la entidad.

La senadora sinaloense Paloma Sánchez sostuvo que el relevo mantiene al mismo grupo político cercano al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, al frente de las decisiones del estado.

“Sin novedad: Rocha sigue gobernando Sinaloa”, afirmó la legisladora priista al reaccionar al nombramiento de Domínguez Nava.

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Sánchez cuestionó que Morena hubiera expresado inconformidad por el regreso de Rocha Moya a la gubernatura y que posteriormente respaldara a una integrante de su administración para ocupar el Ejecutivo estatal.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

“La hipocresía de Morena es evidente. Decían que estaban molestos por su regreso, pero hoy, le siguen permitiendo poner gobernador”, sostuvo.

La priísta también cuestionó los antecedentes de Graciela Domínguez, quien fue secretaria de Educación Pública y Cultura entre 2021 y 2024, durante la administración de Rocha Moya.

“Graciela Domínguez es más de lo mismo; es del grupo político cómplice de Rocha”, señaló.

Añadió que la ahora gobernadora interina ya tuvo una responsabilidad dentro del gabinete estatal y puso en duda los resultados de su gestión.

“Ya fue su Secretaria de Educación y no dio resultados. ¿Ahora pretenden que creamos que será diferente desde la gubernatura?”, cuestionó.

Graciela Domínguez asumió como gobernadora interina de Sinaloa. ı Foto: X @GracielaDguezN

A la postura de Paloma Sánchez se sumó el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, quien centró sus críticas en la situación de violencia y seguridad que, dijo, enfrenta Sinaloa.

Moreno Cárdenas aseguró que la entidad lleva años atravesando una crisis y presentó cifras sobre homicidios, desapariciones, asesinatos de menores, robo de vehículos, fosas clandestinas, desplazamiento de familias y cierre de establecimientos.

“Sinaloa lleva viviendo cinco años de pesadilla, y en los últimos dos años se han registrado más de 3 mil homicidios, 4 mil personas desaparecidas, 113 niñas, niños y adolescentes asesinados, 11 mil carros robados, 52 fosas clandestinas, 3 mil familias desplazadas y más de 5 mil empresas y establecimientos cerrados”, afirmó.

El dirigente priista exigió colocar a la población sinaloense como prioridad frente a la crisis de seguridad.

¡Ya basta! Lo más importante es la gente, las y los sinaloenses Paloma Sánchez



El líder priísta también lanzó acusaciones políticas contra el gobierno estatal y sostuvo que, desde su perspectiva, el deterioro de la seguridad está relacionado con una presunta vinculación entre autoridades y grupos del crimen organizado.

“El colapso es claro. En 2021 operaron con el respaldo directo de los cárteles del crimen organizado. Ese es el problema”, afirmó.

El presidente nacional del PRI sostuvo que la prioridad debe ser recuperar la paz y las condiciones de seguridad en el estado.

“Es imperativo pacificar y resolver esta crisis por el bien de la gente buena y trabajadora que vive ahí. Las y los sinaloenses están perdiéndolo todo”, manifestó.

En Sinaloa mandan los criminales y en Morena manda Rocha.



De nada sirve que se deslinden de él si la nueva gobernadora interina es de su equipo cercano. pic.twitter.com/WpHyf4yPFO — Paloma Sánchez (@palomaSnchez) August 25, 2026

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