El Chapo envía su carta 13 a EU y pide nueva revisión judicial de su caso

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera volvió a enviar una carta a autoridades de Estados Unidos desde prisión. El nuevo escrito, fechado el 23 de junio de 2026, representa la décima tercera comunicación atribuida al ex líder del Cártel de Sinaloa ante instancias judiciales estadounidenses.

La misiva concentra su reclamo en una supuesta interpretación errónea de la cláusula de extradición de la Constitución de Estados Unidos. En el texto, Guzmán afirma que esa disposición no aplica a su caso porque él no escapó de un estado a otro dentro del territorio estadounidense.

El ex líder criminal también plantea que los tribunales federales pueden revisar su situación y menciona al Departamento de Justicia como responsable de las condiciones que enfrenta en la cárcel de ADX Florence. En su reclamo, acusa un trato desigual y coloca su salud como uno de los elementos centrales de su petición.

🔴Otra carta escrita, presuntamente, por Joaquín “El Chapo” Guzmán



Una vez más, insistiría en su extradición hacia México.



“La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento”, se escribe.



Aunque sus apellidos están escritos de manera invertida.



📃… pic.twitter.com/ZgLBvLOFZk — Azucena Uresti (@azucenau) June 23, 2026

Guzmán Loera también volvió a mencionar a la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que en México existen lugares seguros para cumplir con su condena, así como recibir atención médica adecuada. Este planteamiento aparece como parte de su solicitud para que las autoridades estadounidenses reconsideren su petición de extradición.

El Chapo también agradece a un juez del Distrito Este de Brooklyn por haber respondido una petición anterior y agrega que el objetivo es obtener otra autorización judicial para un nuevo juicio.

Con esta nueva carta, “El Chapo” mantiene una estrategia de escritos enviados a autoridades estadounidenses para cuestionar su proceso, sus condiciones de reclusión y las vías legales disponibles tras su condena. La décima tercera misiva vuelve a colocar el caso en el terreno judicial, pero también introduce un argumento político y humanitario al mencionar a México y su estado de salud.

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MSL