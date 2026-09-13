Insulini es una de las figuras mexicanas que cuenta con gran popularidad en redes sociales gracias a su estilo irreverente y creativo. Su contenido es una mezcla de ciencia, humor y música urbana que ha conquistado a millones de personas en Internet.

Este joven originario de Ecatepec se ha convertido en un fenómeno digital que conquista plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Su historia personal y académica lo distingue de otros artistas, pues combina su formación científica con un proyecto musical que rompe esquemas.

En La Razón de México te contamos quién es Insulini, qué estudió, de quién es hijo y cuál es el nombre real de este querido influencer.

¿Quién es Insulini? Qué estudió, de quién es hijo y nombre real

Insulini es un cantante y creador digital mexicano que se describe como el “cantante científico de Ecatepec”. Su verdadero nombre es Jonathan Sánchez, y desde muy joven mostró interés por la música y la ciencia. En 2019 inició a crear contenido para YouTube y actualmente tiene 1.8 millones de seguidores en Instagram.

En el ámbito académico, estudió Ingeniería Aeronáutica en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, donde incluso su discurso de graduación en 2022 se volvió viral. Se desconoce quiénes son sus padres.

Hace unos días, Insulini se volvió viral en redes sociales tras expresar que como estudiante contó con el privilegio de vivir cerca de la universidad, que su madre lo recibiera con comida, entre otros.

También ha incursionado en la música. Su propuesta se caracteriza por fusionar géneros como reguetón, cumbia, rap y metal, con un toque experimental que lo ha llevado a crear temas como “Rumba alienígena”, “Los elementos” —donde convierte la tabla periódica en un rap pegajoso— y “El corrido del Chispas”.

Además, Insulini ha compartido escenarios con agrupaciones como El Tri y Panteón Rococó, consolidando su presencia en la escena alternativa.

El próximo 6 de diciembre, el creador de contenido dará un concierto junto a la agrupación Los Espantasuegras en el Lunario del Auditorio Nacional.

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